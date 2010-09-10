М-н Юбилейный (Птицеводов)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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М-н Юбилейный (Птицеводов)
Кто что знает про новые дома на Птицеводов? Может кто уже купил там квартиру? И интересны вообще отзывы про застройщика Мервинский
Re: М-н Юбилейный (Птицеводов)
Купил там квартиру. Застройщик ООО «Мервинский» https://mervinsky.com Строит вроде давно, правда в основном торгово-офисные здания. На московском строили жилой дом на юбилейной, без косяков и задержек не обошлось (у кого их нет!?), но вроде сейчас все наладилось и народ живет. Вот группа дома вконтакте https://vk.com/ubirzn, там можно почитать о проблемах дома. Первый дом на птицеводов обещают сдать до 31 декабря 2017, но в договоре учтена возможная задержка на 6 месяцев (в рамках закона, ничего не поделаешь). Сама коробка уже стоит и почти отделана снаружи. Больше половины квартир уже распродано. Однушки от 1,4 млн. Был внутри - видимых косяков не обнаружил. Стройка идет, народ бегает, что-то делает.
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