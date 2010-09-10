Сообщение lizzz » 47 минут назад

Где принимают анализы на установление отцовства? Встречалась с парнем, жили почти год. Потом забеременела, он сначала вроде радовался, а потом на 6 месяце, сообщил, что не готов, и что вообще это не от него. Родила. Парень готов признать отцовство, если оно будет подтверждено. А куда идти не знаю.