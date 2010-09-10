Сообщение Пушок » 10 апр 2017, 09:46

Да, интересная у вас ситуация. Вообще у нас много организаций, занимающихся определением отцовства, но в специализированные центры, идти не советую- там цена в среднем в 2-3 раза превышает стоимость по сравнению с лабораториями. А услуга одна и та же. Зайдите на Инвитро, Ситилаб и Лабфою мне кажется они все анализы принимают. Где-то дешевле, где-то дороже.