Анализы

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
YoungP
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 18:15

Анализы

Сообщение YoungP » 21 ноя 2016, 18:19

Заподозрила у себя диабет. очень боюсь куда-то идти, но думаю что надо. Может подскажете куда лучше обратится?
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Анализы

Сообщение listen10 » 21 ноя 2016, 19:07

Запозодрил у себя триппер, но вряд ли куда дойду. Как поссать чтобы не ободрать плитку в туалете?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Iva
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 18:14

Re: Анализы

Сообщение Iva » 22 ноя 2016, 20:18

конечно, с этим лучшим не тянуть. мой муж делал в лабфорю. там все четко и комфортно. для удобства можно записаться через интернет.
Вернуться к началу
lizzz
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 апр 2017, 23:29

Re: Анализы

Сообщение lizzz » 09 апр 2017, 23:33

Где принимают анализы на установление отцовства? Встречалась с парнем, жили почти год. Потом забеременела, он сначала вроде радовался, а потом на 6 месяце, сообщил, что не готов, и что вообще это не от него. Родила. Парень готов признать отцовство, если оно будет подтверждено. А куда идти не знаю.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: Анализы

Сообщение Пушок » 10 апр 2017, 09:46

Да, интересная у вас ситуация. Вообще у нас много организаций, занимающихся определением отцовства, но в специализированные центры, идти не советую- там цена в среднем в 2-3 раза превышает стоимость по сравнению с лабораториями. А услуга одна и та же. Зайдите на Инвитро, Ситилаб и Лабфою мне кажется они все анализы принимают. Где-то дешевле, где-то дороже.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
Вернуться к началу
lizzz
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 апр 2017, 23:29

Re: Анализы

Сообщение lizzz » Вчера, 22:23

Спасибо. В лабфою дешевле у них 8500, а в инвитро 15400. Пойдем в лабфою сдавать, чего уж выпендриваться))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: Анализы

Сообщение Пушок » 56 минут назад

Ну да, я у них тоже гармоны сдавала, почти на половину дешевле получается. Удачи вам.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость