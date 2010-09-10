Анализы
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Анализы
Заподозрила у себя диабет. очень боюсь куда-то идти, но думаю что надо. Может подскажете куда лучше обратится?
Re: Анализы
Запозодрил у себя триппер, но вряд ли куда дойду. Как поссать чтобы не ободрать плитку в туалете?
Re: Анализы
конечно, с этим лучшим не тянуть. мой муж делал в лабфорю. там все четко и комфортно. для удобства можно записаться через интернет.
Re: Анализы
Где принимают анализы на установление отцовства? Встречалась с парнем, жили почти год. Потом забеременела, он сначала вроде радовался, а потом на 6 месяце, сообщил, что не готов, и что вообще это не от него. Родила. Парень готов признать отцовство, если оно будет подтверждено. А куда идти не знаю.
Re: Анализы
Да, интересная у вас ситуация. Вообще у нас много организаций, занимающихся определением отцовства, но в специализированные центры, идти не советую- там цена в среднем в 2-3 раза превышает стоимость по сравнению с лабораториями. А услуга одна и та же. Зайдите на Инвитро, Ситилаб и Лабфою мне кажется они все анализы принимают. Где-то дешевле, где-то дороже.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: Анализы
Спасибо. В лабфою дешевле у них 8500, а в инвитро 15400. Пойдем в лабфою сдавать, чего уж выпендриваться))
Re: Анализы
Ну да, я у них тоже гармоны сдавала, почти на половину дешевле получается. Удачи вам.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: Анализы
Iva писал(а):конечно, с этим лучшим не тянуть. мой муж делал в лабфорю. там все четко и комфортно. для удобства можно записаться через интернет.
Лаб4ю вообще тема!!! по карману не бьет…
8 сообщений • Страница 1 из 1
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