Сценарная игра в Пейнтбол
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Сценарная игра в Пейнтбол
Привет форуму. Может кому-то будет интересно принять участие в сценарной игре, которая пройдет в эту субботу.
Выдержка с сайта:
"РПК «Анти-террор» приглашает принять участие в сценарной игре "S.T.A.L.K.E.R." Сердце Зоны.".
26 ноября 2016 года в Рязани пройдет сценарная игра "S.T.A.L.K.E.R." Сердце Зоны.", которая пройдет во всеми любимой игровой зоне "Сектор 3 А". Она включает в себя пейнтбольную игру с интересным сценарием, разнообразные конкурсы и подарки отличившимся, сопровождение музыкой и еще что-то интересное.
План мероприятия:
До 10.00 Приезд и сбор ТУТ.
10.00-11.30 Регистрация участников, осмотр площадки.
11.30-12.00 Построение, инструктаж.
12.00-13.30 Первая половина игры
13.30-14.30 Перерыв, отдых
14.30-16.00 Вторая половина игры
16.00-16.30 Перерыв, отдых
16.30-... Конкурсы и развлечения"
Сама тема тут: http://terror62.ru/publ/scenariy/scenario_game/2-1-0-9
Выдержка с сайта:
"РПК «Анти-террор» приглашает принять участие в сценарной игре "S.T.A.L.K.E.R." Сердце Зоны.".
26 ноября 2016 года в Рязани пройдет сценарная игра "S.T.A.L.K.E.R." Сердце Зоны.", которая пройдет во всеми любимой игровой зоне "Сектор 3 А". Она включает в себя пейнтбольную игру с интересным сценарием, разнообразные конкурсы и подарки отличившимся, сопровождение музыкой и еще что-то интересное.
План мероприятия:
До 10.00 Приезд и сбор ТУТ.
10.00-11.30 Регистрация участников, осмотр площадки.
11.30-12.00 Построение, инструктаж.
12.00-13.30 Первая половина игры
13.30-14.30 Перерыв, отдых
14.30-16.00 Вторая половина игры
16.00-16.30 Перерыв, отдых
16.30-... Конкурсы и развлечения"
Сама тема тут: http://terror62.ru/publ/scenariy/scenario_game/2-1-0-9
Re: Сценарная игра в Пейнтбол
кто-нить участвовал?
2 сообщения • Страница 1 из 1
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