Сценарная игра в Пейнтбол

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criocore
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 14:26

Сценарная игра в Пейнтбол

Сообщение criocore » 24 ноя 2016, 15:49

Привет форуму. Может кому-то будет интересно принять участие в сценарной игре, которая пройдет в эту субботу.

Выдержка с сайта:
"РПК «Анти-террор» приглашает принять участие в сценарной игре "S.T.A.L.K.E.R." Сердце Зоны.".
26 ноября 2016 года в Рязани пройдет сценарная игра "S.T.A.L.K.E.R." Сердце Зоны.", которая пройдет во всеми любимой игровой зоне "Сектор 3 А". Она включает в себя пейнтбольную игру с интересным сценарием, разнообразные конкурсы и подарки отличившимся, сопровождение музыкой и еще что-то интересное.

План мероприятия:
До 10.00 Приезд и сбор ТУТ.
10.00-11.30 Регистрация участников, осмотр площадки.
11.30-12.00 Построение, инструктаж.
12.00-13.30 Первая половина игры
13.30-14.30 Перерыв, отдых
14.30-16.00 Вторая половина игры
16.00-16.30 Перерыв, отдых
16.30-... Конкурсы и развлечения"

Сама тема тут: http://terror62.ru/publ/scenariy/scenario_game/2-1-0-9
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Dolet
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 16:41

Re: Сценарная игра в Пейнтбол

Сообщение Dolet » 2 минуты назад

кто-нить участвовал?
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