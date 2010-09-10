Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Обсуждение сферы образования нашего города.
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OlgaSmirnova
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 06:37

Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Сообщение OlgaSmirnova » 29 ноя 2016, 06:38

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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Сообщение Дед Анатольич » 29 ноя 2016, 11:00

Вы уж сразу пишите, с какими вузами работаете, а то такие номера уже не везде проходят.
В начале ноября был в компании, был у нас там товарищ из одного вуза, который заявлял, что принимает работы только если в них стоит особая метка. То бишь, от "своих". Все остальные - запарывает под разными предлогами.
Только живи, и до всего доживешь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5513
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Сообщение ivanes » 29 ноя 2016, 17:41

Раньше дипломные работы,диссертации писали директорам,теперь всем желающим,но за деньги.
Раньше цена за кандидатскую платили цену Жигулей,докторскую- Волги. Для избранных.
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Katarinka8
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вчера, 13:57

Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Сообщение Katarinka8 » 7 минут назад

ivanes писал(а):Раньше дипломные работы,диссертации писали директорам,теперь всем желающим,но за деньги.
Раньше цена за кандидатскую платили цену Жигулей,докторскую- Волги. Для избранных.

Согласна с Вами. Сейчас эти работы не стоят машины. Потому, что желающих их писать всё больше и больше. Даже можно и самому написать по методическим рекомендациям https://author24.ru/articles/dissertacii/. А раньше что? Информацию только в библиотеке получить можно было.
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