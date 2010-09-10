Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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4 сообщения • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 06:37
Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов
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Качественно и недорого! Гарантия.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 251
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов
Вы уж сразу пишите, с какими вузами работаете, а то такие номера уже не везде проходят.
В начале ноября был в компании, был у нас там товарищ из одного вуза, который заявлял, что принимает работы только если в них стоит особая метка. То бишь, от "своих". Все остальные - запарывает под разными предлогами.
В начале ноября был в компании, был у нас там товарищ из одного вуза, который заявлял, что принимает работы только если в них стоит особая метка. То бишь, от "своих". Все остальные - запарывает под разными предлогами.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов
Раньше дипломные работы,диссертации писали директорам,теперь всем желающим,но за деньги.
Раньше цена за кандидатскую платили цену Жигулей,докторскую- Волги. Для избранных.
Раньше цена за кандидатскую платили цену Жигулей,докторскую- Волги. Для избранных.
Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов
Реально написать самому рерайт дипломной на физмат или не мучаться и взять уже готовую корочку profdiplom.com? Кто сталкивался, физики-математики? Мне, в принципе, углублённые знания ни к чему, меня ждёт место инженера в конструкторском бюро отца.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
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