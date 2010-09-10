Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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4 сообщения • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 06:37
Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов
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Качественно и недорого! Гарантия.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов
Вы уж сразу пишите, с какими вузами работаете, а то такие номера уже не везде проходят.
В начале ноября был в компании, был у нас там товарищ из одного вуза, который заявлял, что принимает работы только если в них стоит особая метка. То бишь, от "своих". Все остальные - запарывает под разными предлогами.
В начале ноября был в компании, был у нас там товарищ из одного вуза, который заявлял, что принимает работы только если в них стоит особая метка. То бишь, от "своих". Все остальные - запарывает под разными предлогами.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов
Раньше дипломные работы,диссертации писали директорам,теперь всем желающим,но за деньги.
Раньше цена за кандидатскую платили цену Жигулей,докторскую- Волги. Для избранных.
Раньше цена за кандидатскую платили цену Жигулей,докторскую- Волги. Для избранных.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов
Я как-то тоже скачала готовую курсовую работу с интернета, потому что досталась очень сложная тема. Но потом у меня возникли очень серьезные проблемы с ее сдачей. После этого, если у меня не получалось сделать самостоятельно, то я уже заказывала готовую работу. Мне очень понравилось, как выполняют работы авторы, которых можно найти на этом сайте https://napare.ru/kursovye-raboty/. Они не только все делают добросовестно, но еще у них и самые низкие цены.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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