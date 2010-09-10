Сообщение Дед Анатольич » 29 ноя 2016, 11:00

Вы уж сразу пишите, с какими вузами работаете, а то такие номера уже не везде проходят.

В начале ноября был в компании, был у нас там товарищ из одного вуза, который заявлял, что принимает работы только если в них стоит особая метка. То бишь, от "своих". Все остальные - запарывает под разными предлогами.

Только живи, и до всего доживешь