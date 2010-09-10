Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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OlgaSmirnova
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 06:37

Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Сообщение OlgaSmirnova » 29 ноя 2016, 06:38

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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Сообщение Дед Анатольич » 29 ноя 2016, 11:00

Вы уж сразу пишите, с какими вузами работаете, а то такие номера уже не везде проходят.
В начале ноября был в компании, был у нас там товарищ из одного вуза, который заявлял, что принимает работы только если в них стоит особая метка. То бишь, от "своих". Все остальные - запарывает под разными предлогами.
Только живи, и до всего доживешь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6941
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Сообщение ivanes » 29 ноя 2016, 17:41

Раньше дипломные работы,диссертации писали директорам,теперь всем желающим,но за деньги.
Раньше цена за кандидатскую платили цену Жигулей,докторскую- Волги. Для избранных.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Сообщение Anatup » 21 авг 2018, 23:58

Я как-то тоже скачала готовую курсовую работу с интернета, потому что досталась очень сложная тема. Но потом у меня возникли очень серьезные проблемы с ее сдачей. После этого, если у меня не получалось сделать самостоятельно, то я уже заказывала готовую работу. Мне очень понравилось, как выполняют работы авторы, которых можно найти на этом сайте https://napare.ru/kursovye-raboty/. Они не только все делают добросовестно, но еще у них и самые низкие цены.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Помощь в написании дипломных работ, курсовых, диссертаций, рефератов

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 16:07

Я когда были сложные темы курсовых работ заказывала их здесь: https://author24.ru/ . Всегда выполняли грамотно и в срок. Стал вопрос написания дипломной работы, не задумываясь заказывала у них же. Тему дипломной раскрыта полностью, еще и после проверки преподавателя дописали замечания бесплатно. Рекомендую профессионалов на Автор24.
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