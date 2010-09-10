Сообщение Дед Анатольич » 29 ноя 2016, 10:47

Вот воспользовался опубликованным списком вроде как «палачей»Интересно, любопытно. Фамилии сотрудников, допрашивавших моего деда известны: с копией дела знакомился мой отец, он же записал основные моменты в самую обычную тетрадь. Обе фамилии нашлись, полагаю, что база сделана не просто так. Ну и что?Идти предъявлять претензии? Сотрудник, начинавший допросы и чья фамилия не оставляет сомнения в его национальной принадлежности, уволен в том же году, что и был осужден мой дед. Что-то мне подсказывает, что десятью годами ИТЛ этот сотрудник не отделался. Он свое получил, за рвение в расследовании действий «правотроцкистской шпионско-диверсионной группы». Не сомневаюсь. Судьба второго не известна. Знать не хочу.Ненависти к этим людям у меня нет. Не только потому, что время было такое. Даже в такое время законы исполняли те, кто на местах. Разными способами они их исполняли. И по разным причинам. Много из них попало под свою машину. В расчете. Те, кто не попал – уже мертвы, предъявлять претензии их родственникам – это уподоблять себя тем, кто тогда вешал клейма «ЧСИР». Список? Спасибо, любопытно. Действия по списку – принять к сведению.