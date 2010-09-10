Список сотрудников НКВД 1935-1939
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20 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Список сотрудников НКВД 1935-1939
Вот воспользовался опубликованным списком вроде как «палачей»
http://nkvd.memo.ru/index.php/НКВД:Главная_страница
Интересно, любопытно. Фамилии сотрудников, допрашивавших моего деда известны: с копией дела знакомился мой отец, он же записал основные моменты в самую обычную тетрадь. Обе фамилии нашлись, полагаю, что база сделана не просто так. Ну и что?
Идти предъявлять претензии? Сотрудник, начинавший допросы и чья фамилия не оставляет сомнения в его национальной принадлежности, уволен в том же году, что и был осужден мой дед. Что-то мне подсказывает, что десятью годами ИТЛ этот сотрудник не отделался. Он свое получил, за рвение в расследовании действий «правотроцкистской шпионско-диверсионной группы». Не сомневаюсь. Судьба второго не известна. Знать не хочу.
Ненависти к этим людям у меня нет. Не только потому, что время было такое. Даже в такое время законы исполняли те, кто на местах. Разными способами они их исполняли. И по разным причинам. Много из них попало под свою машину. В расчете. Те, кто не попал – уже мертвы, предъявлять претензии их родственникам – это уподоблять себя тем, кто тогда вешал клейма «ЧСИР». Список? Спасибо, любопытно. Действия по списку – принять к сведению.
http://nkvd.memo.ru/index.php/НКВД:Главная_страница
Интересно, любопытно. Фамилии сотрудников, допрашивавших моего деда известны: с копией дела знакомился мой отец, он же записал основные моменты в самую обычную тетрадь. Обе фамилии нашлись, полагаю, что база сделана не просто так. Ну и что?
Идти предъявлять претензии? Сотрудник, начинавший допросы и чья фамилия не оставляет сомнения в его национальной принадлежности, уволен в том же году, что и был осужден мой дед. Что-то мне подсказывает, что десятью годами ИТЛ этот сотрудник не отделался. Он свое получил, за рвение в расследовании действий «правотроцкистской шпионско-диверсионной группы». Не сомневаюсь. Судьба второго не известна. Знать не хочу.
Ненависти к этим людям у меня нет. Не только потому, что время было такое. Даже в такое время законы исполняли те, кто на местах. Разными способами они их исполняли. И по разным причинам. Много из них попало под свою машину. В расчете. Те, кто не попал – уже мертвы, предъявлять претензии их родственникам – это уподоблять себя тем, кто тогда вешал клейма «ЧСИР». Список? Спасибо, любопытно. Действия по списку – принять к сведению.
Только живи, и до всего доживешь
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Дед Анатольич писал(а):, что и был осужден мой дед
а приговор какой?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
ФрекенСнорк писал(а):Дед Анатольич писал(а):, что и был осужден мой дед
а приговор какой?
У моего деда? Десять лет ИТЛ с конфискацией имущества.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Когда начал работать,то многое делали инженеры. Копали траншеи,разгружали машины.
Однажды зав.складом,ветеран ВОВ, принимал груз металла. Разговорились и он рассказал,что был вышкарем в Гулаге. Но после войны Берия всех наградил медалями За взятие.... (города). Так он стал Участником ВОВ,потом ветераном.
Многие знали о его послужном списке. Он работал далеко от фронта,но ветеран.
Мы многое не знаем о тех временах. Однажды при сносе какого-то дома на пл.Мичурина обнаружили письма с фронта и на фронт. На том месте располагалась служба люстрации писем. Найденная часть не дошла до адресата.
Еще.При застройке Дзержинки вдоль забора кладбища были обнаружены черепа с отверстиями. Промолчали.
Однажды зав.складом,ветеран ВОВ, принимал груз металла. Разговорились и он рассказал,что был вышкарем в Гулаге. Но после войны Берия всех наградил медалями За взятие.... (города). Так он стал Участником ВОВ,потом ветераном.
Многие знали о его послужном списке. Он работал далеко от фронта,но ветеран.
Мы многое не знаем о тех временах. Однажды при сносе какого-то дома на пл.Мичурина обнаружили письма с фронта и на фронт. На том месте располагалась служба люстрации писем. Найденная часть не дошла до адресата.
Еще.При застройке Дзержинки вдоль забора кладбища были обнаружены черепа с отверстиями. Промолчали.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
ivanes писал(а):Однажды зав.складом,ветеран ВОВ, принимал груз металла. Разговорились и он рассказал,что был вышкарем в Гулаге. Но после войны Берия всех наградил медалями За взятие.... (города). Так он стал Участником ВОВ,потом ветераном.
В НКВД разными вещами занимались. Всех под одну гребенку... Тоже несправедливо.
Только живи, и до всего доживешь
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Дед Анатольич писал(а):ФрекенСнорк писал(а):Дед Анатольич писал(а):, что и был осужден мой дед
а приговор какой?
У моего деда? Десять лет ИТЛ с конфискацией имущества.
вернулся?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Посмотрите ещё "РЯЗАНСКИЙ МАРТИРОЛОГ": http://stopgulag.org
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Ознакомился со списком сот рудников НКВД. Там фамилии сотрудников центрального аппарата и немного республиканского. А сколько сотрудников местного разлива? Где они? Они вершили судьбы многих людей.
Потом для кого предназначены списки Мемориала?
Разжечь месть между потомками?
Дед Анатольич,вопрос к Вам. Кто вынес решение о 10 годам ИТЛ Вашему деду? Суд и какого города или области суд?
Потом для кого предназначены списки Мемориала?
Разжечь месть между потомками?
Дед Анатольич,вопрос к Вам. Кто вынес решение о 10 годам ИТЛ Вашему деду? Суд и какого города или области суд?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
ФрекенСнорк писал(а):вернулся?
Да. И даже дожил до преклонного возраста. Повезло, в некотором отношении
Только живи, и до всего доживешь
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Дед Анатольич писал(а):ФрекенСнорк писал(а):вернулся?
Да. И даже дожил до преклонного возраста. Повезло, в некотором отношении
ну. а что делать тем, у кого было "10 лет без права переписки" и чей следак дожил до персональной пенсии?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Наверное только совсем глупые или недостаточно знакомые с этой тематикой или внушаемые люди считают, что все сотрудники НКВД были палачами, а все осужденные невиновны. Поэтому просто список фамилий это пустышка, фамилии ради фамилий. Если уж копаться во всем этом нужны хотя бы материалы самих дел.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
hardbone писал(а):Наверное только совсем глупые или недостаточно знакомые с этой тематикой или внушаемые люди считают, что все сотрудники НКВД были палачами, а все осужденные невиновны. Поэтому просто список фамилий это пустышка, фамилии ради фамилий. Если уж копаться во всем этом нужны хотя бы материалы самих дел.
у Дениса Карагодина было дело. 4 года копался.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
ФрекенСнорк писал(а):ну. а что делать тем, у кого было "10 лет без права переписки" и чей следак дожил до персональной пенсии?
Не знаю, что делать.
При любом раскладе, все эти следователи, вохры и опера уже мертвы. Идти и предъявлять что-то родственникам этих людей, на мой взгляд, немного нехорошо. Логично было бы потребовать реакции от государства. Получается интересная ситуация. Как бы, сам факт репрессий государством признан, есть даже право на реабилитацию. Но! Никаких мер со стороны государства к тем, кто творил эти репрессии нет. Ни в конце 50-х, ни в перестроечные времена, ни после. Сейчас было бы логично убрать все эти фамилии из списков всяких там почетных сотрудников (если, конечно, они там были). На государственном уровне провести расследование по действиям каждого сотрудника. Если хотя бы по одному приговору следователя было вынесено решение по реабилитации – считать такого следователя участником репрессий. Оставить его преступником. Для истории.
Вообще, по совести, можно было бы как-то поддержать жертв репрессий. Кроме справки о реабилитации.
Только живи, и до всего доживешь
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Дед Анатольич писал(а):На государственном уровне провести расследование по действиям каждого сотрудника. Если хотя бы по одному приговору следователя было вынесено решение по реабилитации – считать такого следователя участником репрессий. Оставить его преступником. Для истории.
да. а так как дети того репрессированного получили клеймо ЧСИР, то и этим детям-внукам и так до 4 колена- такое же клеймо. Книга так говорит.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
естественно...поэтому и список появился в свободном пользовании. показать...вот мы какие правители-открываем засекреченную историю..вангую...следующим будет список сотрудников(померших) "отличившихся" в Новочеркасске..Дед Анатольич писал(а):При любом раскладе, все эти следователи, вохры и опера уже мертвы.
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Дед Анатольич писал(а): Но! Никаких мер со стороны государства к тем, кто творил эти репрессии нет. Ни в конце 50-х, ни в перестроечные времена, ни после.
Первая волна реабилитаций это 38 год и к вчерашним накосячившим применялись меры в духе того времени, вплоть до расстрела.
Ну и про конец 50-х, вот протокол заседания бюро томского обкома КПСС от 1957 года, в те времена под грифом "Строго секретно", где обвиняемый бывший работник НКВД прошел мимо расстрельной статьи только по сроку давности преступления. Сам факт такого обсуждения говорит о том, что вместо политики "шито-крыто" советская власть образца конца 50-х хоть и на закрытых заседаниях, но пыталась воздать и разобраться.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
hardbone писал(а):Ну и про конец 50-х, вот протокол заседания бюро томского обкома КПСС от 1957 года, в те времена под грифом "Строго секретно", где обвиняемый бывший работник НКВД прошел мимо расстрельной статьи только по сроку давности преступления. Сам факт такого обсуждения говорит о том, что вместо политики "шито-крыто" советская власть образца конца 50-х хоть и на закрытых заседаниях, но пыталась воздать и разобраться.
«Исключить из партии»????
Спасибо, за такие разборки!
Честно, попахивает сведением партийных счетов. Сплавить человека, чтобы занять его место. Вроде, как и наказали, а вроде и ничего. К тому же, для него все закончилось благополучно.
Кто и что пытался сделать на закрытых заседаниях, мне не ведомо, а на открытом собрании уже в середине 70-х кое-кто пытался сколотить комсомольский капиталец на моем происхождении
Только живи, и до всего доживешь
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Близехонько к теме.
В конце 80х завкафедрой истории кыпысысы в пединституте "внезапно" вычислили, как старлея МГБ, участвовавшего в сталинских злодействах. Думаю, неспроста. Вся эта кафедра была - ядовитый муравейник.
В то время победу на истфаке одержала Кафедра всеобщей истории. Но щас у власти поцреотская кафедра истории России. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует ...
В конце 80х завкафедрой истории кыпысысы в пединституте "внезапно" вычислили, как старлея МГБ, участвовавшего в сталинских злодействах. Думаю, неспроста. Вся эта кафедра была - ядовитый муравейник.
В то время победу на истфаке одержала Кафедра всеобщей истории. Но щас у власти поцреотская кафедра истории России. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует ...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
Дед Анатольич писал(а):«Исключить из партии»????Спасибо, за такие разборки!
Согласен, наказание по справедливости не соответствует тяжести сделанного. Но люди руководствовались рамками тогдашнего УК. Если бы за произвол судили произволом, получилась бы поделка Мёбиуса.
Дед Анатольич писал(а):попахивает сведением партийных счетов.
Про это точно уже не узнать, но поиском находятся документы, когда копали против бывших следователей в конце 50-х. Т.е. это как минимум не единичное событие.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
А моего деда растреляли в 1938 году как японского шпиона. Нашел в списке часть тех кто вел допросы. Все сержанты ГБ.
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