Список сотрудников НКВД 1935-1939

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UNCLE1911
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Сообщения: 11105
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939

Сообщение UNCLE1911 » 10 минут назад

абрек писал(а):А моего деда растреляли в 1938 году как японского шпиона. Нашел в списке часть тех кто вел допросы. Все сержанты ГБ.

Неужьо для этого зарегился? Почти 80 лет болело, прорвало.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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