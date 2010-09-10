Список сотрудников НКВД 1935-1939
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Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
абрек писал(а):А моего деда растреляли в 1938 году как японского шпиона. Нашел в списке часть тех кто вел допросы. Все сержанты ГБ.
Неужьо для этого зарегился? Почти 80 лет болело, прорвало.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
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Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939
UNCLE1911 писал(а):
Неужьо для этого зарегился? Почти 80 лет болело, прорвало.
Не, он рекламой "мироточить" будет. Интересно, что на этот раз
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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