Список сотрудников НКВД 1935-1939

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11106
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 22:04

абрек писал(а):А моего деда растреляли в 1938 году как японского шпиона. Нашел в списке часть тех кто вел допросы. Все сержанты ГБ.

Неужьо для этого зарегился? Почти 80 лет болело, прорвало.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3387
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939

Сообщение Vredtech » Вчера, 23:22

UNCLE1911 писал(а):
Неужьо для этого зарегился? Почти 80 лет болело, прорвало.


Не, он рекламой "мироточить" будет. Интересно, что на этот раз :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5523
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:57

Сержанты НКВД расстреливали.Кто вынес расстрельный приговор ?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5523
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Список сотрудников НКВД 1935-1939

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:03

"Дорогой Иосиф Виссарионович! Довел до сведения местных товарищей Ваше сомнение на счет недопустимости укрупнения цифр по арестам. Тем не меньше присоединяю голос к их просьбе утвердить разрешение хотя бы на 15-16 тысяч ежемесячно, иначе никак дело не сделать. Москва то далеко, а им тут виднее. С ком. приветом Ваш Н. Хрущев".

Слово товарищу Сталину/ Сост. Р.И. Косолапов. - М.: ЭКСМО, 2002, с.с. 355-356
Сталин наложил резолюцию: "Уймись, дурак!".
http://www.liveinternet.ru/users/maiden ... t357587832
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