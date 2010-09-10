Сообщение ivanes » Сегодня, 17:03

"Дорогой Иосиф Виссарионович! Довел до сведения местных товарищей Ваше сомнение на счет недопустимости укрупнения цифр по арестам. Тем не меньше присоединяю голос к их просьбе утвердить разрешение хотя бы на 15-16 тысяч ежемесячно, иначе никак дело не сделать. Москва то далеко, а им тут виднее. С ком. приветом Ваш Н. Хрущев".Слово товарищу Сталину/ Сост. Р.И. Косолапов. - М.: ЭКСМО, 2002, с.с. 355-356Сталин наложил резолюцию: "Уймись, дурак!".