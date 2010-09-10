Любые хозтовары
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Любые хозтовары
Всем доброго времени суток!
Я являюсь работником оптового склада хозтоваров, который работает только с юридическими лицами, и не продает товар физическим лицам. Я предлагаю вам услуги посредника, для покупки любого товара напрямую со склада. Без наценок, просто за печеньку, и ради добра. Ассортимент товара очень большой, и создать каталог мне просто не посилам, поэтому если Вас заинтересовало данное предложение, то пишите здесь что бы Вы хотели купить, а я опишу вам товар и скажу его цену.
Я являюсь работником оптового склада хозтоваров, который работает только с юридическими лицами, и не продает товар физическим лицам. Я предлагаю вам услуги посредника, для покупки любого товара напрямую со склада. Без наценок, просто за печеньку, и ради добра. Ассортимент товара очень большой, и создать каталог мне просто не посилам, поэтому если Вас заинтересовало данное предложение, то пишите здесь что бы Вы хотели купить, а я опишу вам товар и скажу его цену.
Re: Любые хозтовары
kringle25,вы из Рязани?
Re: Любые хозтовары
Да, из Рязани.
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Любые хозтовары
Можете скинуть прайсы на товары?
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