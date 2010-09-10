Любые хозтовары

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

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kringle25
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2016, 21:19

Любые хозтовары

Сообщение kringle25 » 02 дек 2016, 21:24

Всем доброго времени суток!

Я являюсь работником оптового склада хозтоваров, который работает только с юридическими лицами, и не продает товар физическим лицам. Я предлагаю вам услуги посредника, для покупки любого товара напрямую со склада. Без наценок, просто за печеньку, и ради добра. :) Ассортимент товара очень большой, и создать каталог мне просто не посилам, поэтому если Вас заинтересовало данное предложение, то пишите здесь что бы Вы хотели купить, а я опишу вам товар и скажу его цену.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Любые хозтовары

Сообщение listen10 » 02 дек 2016, 22:15

kringle25,вы из Рязани?
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kringle25
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2016, 21:19

Re: Любые хозтовары

Сообщение kringle25 » 02 дек 2016, 22:25

Да, из Рязани.
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Любые хозтовары

Сообщение LarisaKrylova » Вчера, 23:28

Можете скинуть прайсы на товары?
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