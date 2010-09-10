Любые хозтовары
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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5 сообщений • Страница 1 из 1
Любые хозтовары
Всем доброго времени суток!
Я являюсь работником оптового склада хозтоваров, который работает только с юридическими лицами, и не продает товар физическим лицам. Я предлагаю вам услуги посредника, для покупки любого товара напрямую со склада. Без наценок, просто за печеньку, и ради добра. Ассортимент товара очень большой, и создать каталог мне просто не посилам, поэтому если Вас заинтересовало данное предложение, то пишите здесь что бы Вы хотели купить, а я опишу вам товар и скажу его цену.
Я являюсь работником оптового склада хозтоваров, который работает только с юридическими лицами, и не продает товар физическим лицам. Я предлагаю вам услуги посредника, для покупки любого товара напрямую со склада. Без наценок, просто за печеньку, и ради добра. Ассортимент товара очень большой, и создать каталог мне просто не посилам, поэтому если Вас заинтересовало данное предложение, то пишите здесь что бы Вы хотели купить, а я опишу вам товар и скажу его цену.
Re: Любые хозтовары
kringle25,вы из Рязани?
Re: Любые хозтовары
Да, из Рязани.
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Любые хозтовары
Можете скинуть прайсы на товары?
Re: Любые хозтовары
2007 года компания «Тория Стиль» была зарегистрирована решением Мингорисполкома №514 в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190813502. И с этого момента началась наша история.
Мы занимаемся оптовой торговлей и снабжением предприятий хозяйственными товарами, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, фильтровальными тканями и многими другими товарами. Данным видом деятельности мы занимаемся на протяжении 10 лет и за это время мы успели стать партнерами многих организаций. Присоединяйтесь и вы к нам!
Режим работы : понедельник - четверг 09-00:17:00
пятница 09-00:16:00
суббота, воскресенье - выходной
Мы рады предложить вам хозтовары оптом и в розницу по консервативным ценам:
Товары для уборки
Бытовая химия
Ткань для фильтрования
Средства защиты рук
Одноразовая спецодежда
Покеты
Контейнеры
Хозтовары
Мешки для мусора
Для всех товаров у нас действует доставка по всей Беларуси.
Мы занимаемся оптовой торговлей и снабжением предприятий хозяйственными товарами, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, фильтровальными тканями и многими другими товарами. Данным видом деятельности мы занимаемся на протяжении 10 лет и за это время мы успели стать партнерами многих организаций. Присоединяйтесь и вы к нам!
Режим работы : понедельник - четверг 09-00:17:00
пятница 09-00:16:00
суббота, воскресенье - выходной
Мы рады предложить вам хозтовары оптом и в розницу по консервативным ценам:
Товары для уборки
Бытовая химия
Ткань для фильтрования
Средства защиты рук
Одноразовая спецодежда
Покеты
Контейнеры
Хозтовары
Мешки для мусора
Для всех товаров у нас действует доставка по всей Беларуси.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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