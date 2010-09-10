Сообщение kringle25 » 02 дек 2016, 21:24

Всем доброго времени суток!Я являюсь работником оптового склада хозтоваров, который работает только с юридическими лицами, и не продает товар физическим лицам. Я предлагаю вам услуги посредника, для покупки любого товара напрямую со склада. Без наценок, просто за печеньку, и ради добра.Ассортимент товара очень большой, и создать каталог мне просто не посилам, поэтому если Вас заинтересовало данное предложение, то пишите здесь что бы Вы хотели купить, а я опишу вам товар и скажу его цену.