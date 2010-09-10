Любые хозтовары

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
kringle25
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2016, 21:19

Любые хозтовары

Сообщение kringle25 » 02 дек 2016, 21:24

Всем доброго времени суток!

Я являюсь работником оптового склада хозтоваров, который работает только с юридическими лицами, и не продает товар физическим лицам. Я предлагаю вам услуги посредника, для покупки любого товара напрямую со склада. Без наценок, просто за печеньку, и ради добра. :) Ассортимент товара очень большой, и создать каталог мне просто не посилам, поэтому если Вас заинтересовало данное предложение, то пишите здесь что бы Вы хотели купить, а я опишу вам товар и скажу его цену.
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Любые хозтовары

Сообщение listen10 » 02 дек 2016, 22:15

kringle25,вы из Рязани?
Вернуться к началу
kringle25
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2016, 21:19

Re: Любые хозтовары

Сообщение kringle25 » 02 дек 2016, 22:25

Да, из Рязани.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Любые хозтовары

Сообщение LarisaKrylova » 22 июл 2019, 23:28

Можете скинуть прайсы на товары?
Вернуться к началу
Toriya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 май 2019, 19:40

Re: Любые хозтовары

Сообщение Toriya » 04 авг 2019, 20:34

2007 года компания «Тория Стиль» была зарегистрирована решением Мингорисполкома №514 в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190813502. И с этого момента началась наша история.

Мы занимаемся оптовой торговлей и снабжением предприятий хозяйственными товарами, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, фильтровальными тканями и многими другими товарами. Данным видом деятельности мы занимаемся на протяжении 10 лет и за это время мы успели стать партнерами многих организаций. Присоединяйтесь и вы к нам!

Режим работы : понедельник - четверг 09-00:17:00
пятница 09-00:16:00
суббота, воскресенье - выходной

Мы рады предложить вам хозтовары оптом и в розницу по консервативным ценам:

Товары для уборки
Бытовая химия
Ткань для фильтрования
Средства защиты рук
Одноразовая спецодежда
Покеты
Контейнеры
Хозтовары
Мешки для мусора

Для всех товаров у нас действует доставка по всей Беларуси.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Любые хозтовары

Сообщение sasha@vera » 13 мар 2020, 06:50

Смотря какой товар. Иногда можно взять и напрямую со склада, иногда такой возможности просто нет. Да и не это, кстати, самое важное. Главное знать, что с качеством, что с ценой. Вот, например, достойные слова автора про лучшие электрорубанки - кто б только знал раньше, что выбрать можно и недорогой, но зачетный для хозяйственных дел.
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Любые хозтовары

Сообщение Наташа Швец » 21 окт 2020, 12:57

А маски у вас в продаже есть? Нам нужно в салон закупить новые маски, будет прекрасно, если кто-то магазин посоветует)
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 640
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Любые хозтовары

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 окт 2020, 18:12

Добрый день, у жены небольшая студия по бровистике и с приходом эпидемии, у нас всегда полноценный запас масок, перчаток и антисептиков. С этим шутки плохи, поэтому не скупимся и заказываемся все в больших количествах в магазине https://edwshop.ru/product_category/meditsinskie-maski-i-antiseptiki/ Еdwshop. Мы заботимся о здоровье каждого, даже бесконтактный термометр там заказали) Для салонов есть вся продукция, и достаточно приятные и доступные цены.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Любые хозтовары

Сообщение viktorcok » Сегодня, 03:50

А мы на маркетплейсе Wildberries покупаем товары для дома и даже электронику, причем с большой скидкой https://skidometer.com/ Да и многие мои знакомые, тоже приобретают товары через интернет. И не видят особых проблем в этом, а только выгоду)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Совместные покупки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей