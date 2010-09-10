Помогите выбрать CRM

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Александр Махнев
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 20:26

Помогите выбрать CRM

Сообщение Александр Махнев » 04 дек 2016, 21:17

Помогите выбрать CRM для небольшой фирмы. Пробовал бесплатные тарифы у Мегаплана и Битрикс24. Мегаплан, в принципе, понравился - не против платить, но, может, есть подводные камни? А может для небольшой компании (у нас сувенирное производство) стоит рассматривать вообще другой продукт?
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1348
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Помогите выбрать CRM

Сообщение koten » 05 дек 2016, 16:13

Dinamics от мелкомягких, SAP от IBM.
А вообще на bitnami есть готовые бесплатные решения
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Matwey39
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 20:43

Re: Помогите выбрать CRM

Сообщение Matwey39 » 59 минут назад

если честно, Мегаплан для меня сейччас в приоритете. я часто уезжаю в командировки, но я всегда на связи с сотрудниками, тем более сейчас еще и появился чат. а так все сразу вижу, кто что сделал, суммы заказов, ну и прочее. минус лишь в том, что нет редактирования документов, но думаю, со времеем это исправят.
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