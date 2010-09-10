Сообщение Matwey39 » 59 минут назад

если честно, Мегаплан для меня сейччас в приоритете. я часто уезжаю в командировки, но я всегда на связи с сотрудниками, тем более сейчас еще и появился чат. а так все сразу вижу, кто что сделал, суммы заказов, ну и прочее. минус лишь в том, что нет редактирования документов, но думаю, со времеем это исправят.