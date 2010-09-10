Обмен валют
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Обмен валют
Подскажите люди добрые, где поменять в Рязани казахские тенге на рубли. Остались после поездки 7000тг.
Re: Обмен валют
Может кто в Казахстан едет в ближайшее время, отдам за 1100 р. Сейчас курс 5,4 тг за 1 р
Re: Обмен валют
попробуйте обратиться в главный офис Сбера в Рязани.
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