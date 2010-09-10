Обмен валют

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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EvgenSl
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 14:15

Обмен валют

Сообщение EvgenSl » 09 дек 2016, 10:50

Подскажите люди добрые, где поменять в Рязани казахские тенге на рубли. Остались после поездки 7000тг.
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EvgenSl
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 14:15

Re: Обмен валют

Сообщение EvgenSl » 09 дек 2016, 11:31

Может кто в Казахстан едет в ближайшее время, отдам за 1100 р. Сейчас курс 5,4 тг за 1 р
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Обмен валют

Сообщение xoxol77 » 12 мар 2017, 12:33

попробуйте обратиться в главный офис Сбера в Рязани.
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ArinaM
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 дек 2016, 18:59

Re: Обмен валют

Сообщение ArinaM » 15 июл 2017, 18:32

Рекомендую попробовать зарабатывать на торговле валютой. Сама недавно занялась, но уже немного успела заработать.
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 23:15

Re: Обмен валют

Сообщение Voed » Вчера, 23:16

ArinaM писал(а):Рекомендую попробовать зарабатывать на торговле валютой. Сама недавно занялась, но уже немного успела заработать.

Много денег вложили в начале? И долго обучаться надо для нормального заработка?
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