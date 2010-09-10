Сообщение Voed » Вчера, 23:16

ArinaM писал(а): Рекомендую попробовать зарабатывать на торговле валютой. Сама недавно занялась, но уже немного успела заработать.

Много денег вложили в начале? И долго обучаться надо для нормального заработка?