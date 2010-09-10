Обмен валют

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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EvgenSl
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 14:15

Обмен валют

Сообщение EvgenSl » 09 дек 2016, 10:50

Подскажите люди добрые, где поменять в Рязани казахские тенге на рубли. Остались после поездки 7000тг.
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EvgenSl
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 14:15

Re: Обмен валют

Сообщение EvgenSl » 09 дек 2016, 11:31

Может кто в Казахстан едет в ближайшее время, отдам за 1100 р. Сейчас курс 5,4 тг за 1 р
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Обмен валют

Сообщение xoxol77 » 12 мар 2017, 12:33

попробуйте обратиться в главный офис Сбера в Рязани.
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Обмен валют

Сообщение Voed » 24 июл 2017, 23:16

ArinaM писал(а):Рекомендую попробовать зарабатывать на торговле валютой. Сама недавно занялась, но уже немного успела заработать.

Много денег вложили в начале? И долго обучаться надо для нормального заработка?
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Sergejuschka
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30

Re: Обмен валют

Сообщение Sergejuschka » 07 июл 2019, 21:33

ничего сложного нет, надо просто всегда отслеживать актуальный курс валют на сегодня. Хорошо в таком деле помогает онлайн-сервисы обменок, типа этой
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Обмен валют

Сообщение gosbon74 » Вчера, 20:32

Я стараюсь не привязываться к определенному обменнику и поэтому всё чаще при обмене прежде всего смотрю на этом https://kursoff.com/ мониторинге выгодные курсы, а затем уже и по возможности на самом выгодном меняю средства
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