Обмен валют
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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Обмен валют
Подскажите люди добрые, где поменять в Рязани казахские тенге на рубли. Остались после поездки 7000тг.
Re: Обмен валют
Может кто в Казахстан едет в ближайшее время, отдам за 1100 р. Сейчас курс 5,4 тг за 1 р
Re: Обмен валют
попробуйте обратиться в главный офис Сбера в Рязани.
Re: Обмен валют
ArinaM писал(а):Рекомендую попробовать зарабатывать на торговле валютой. Сама недавно занялась, но уже немного успела заработать.
Много денег вложили в начале? И долго обучаться надо для нормального заработка?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30
Re: Обмен валют
ничего сложного нет, надо просто всегда отслеживать актуальный курс валют на сегодня. Хорошо в таком деле помогает онлайн-сервисы обменок, типа этой
Re: Обмен валют
Я стараюсь не привязываться к определенному обменнику и поэтому всё чаще при обмене прежде всего смотрю на этом https://kursoff.com/ мониторинге выгодные курсы, а затем уже и по возможности на самом выгодном меняю средства
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