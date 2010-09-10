СК "Зеленый сад"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

СК "Зеленый сад"

Сообщение Chok-chok » 09 дек 2016, 17:44

СК "Зелёный сад" - одна из крупнейших строительных компаний Рязанской области . Но отзывы противоречивые. Хотелось бы услышать мнения людей, которые купили квартиру у ЗС, плюсы, минусы, на что обратить внимание. Заранее всем спасибо!
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1921
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СК "Зеленый сад"

Сообщение Raider » 10 дек 2016, 08:59

если сравнить Зеленый сад и Единство, то у сада дешевле коммуналка рублей на 150-200. Зеленый сад напрягает оплатой ЖКХ-приходится ездить к ним в офис. не могут договорится с КВЦ. а так вроде остальное одинаково.
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MaxSin
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:26

Re: СК "Зеленый сад"

Сообщение MaxSin » 10 дек 2016, 21:56

В целом согласен, ЗС похож на Единство. На мой взгляд черновая отделка и окна чуть лучше у ЗС, выбор квартир и привлекательность цены на стороне Единства. Плюсом ЗС является то что дома они сдаю с запущенным лифтами и газом (важно для индивидуального отопления), как у других строительных компаний обстоит дело с этим не знаю. Компании типа стройпромсервис и капитал62 для меня идут уже во втором эшелоне. Более подробно наверное смогу рассказать после того как ЗС сдаст мне квартиру(дом достраивается до конца этого года).
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: СК "Зеленый сад"

Сообщение Chok-chok » 11 дек 2016, 09:13

MaxSin писал(а):В целом согласен, ЗС похож на Единство. На мой взгляд черновая отделка и окна чуть лучше у ЗС, выбор квартир и привлекательность цены на стороне Единства. Плюсом ЗС является то что дома они сдаю с запущенным лифтами и газом (важно для индивидуального отопления), как у других строительных компаний обстоит дело с этим не знаю. Компании типа стройпромсервис и капитал62 для меня идут уже во втором эшелоне. Более подробно наверное смогу рассказать после того как ЗС сдаст мне квартиру(дом достраивается до конца этого года).


А в каком доме Вы приобрели квартиру? Мы купили в Еврокомфорте2. Но это первый опыт покупки квартиры в новостройке.
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MaxSin
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:26

Re: СК "Зеленый сад"

Сообщение MaxSin » 11 дек 2016, 17:26

В ЖК "Премьер", до этого покупали в СтройПромСервисе - были не в восторге мягко говоря.
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Chok-chok
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 13:41

Re: СК "Зеленый сад"

Сообщение Chok-chok » 15 дек 2016, 08:13

Купили квартиру в Еврокомфорте2, жду сдачи первого дома и, надеюсь, положительных отзывов новоселов)
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MaxSin
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:26

Re: СК "Зеленый сад"

Сообщение MaxSin » 04 мар 2017, 22:40

Добрый день. Сегодня узнал, что "Зеленый сад" проиграл конкурс на управление своими построенными домами ЖК "Премьер" и ЖК "Еврокомфорт" некой сомнительной УК "РН-Сервис Рязань", которая обслуживает один дом и 6 пожарных частей! Как такое возможно вообще?! Грусть-печаль... Я все же надеялся на УК "Зеленый сад - Мой дом", все таки она одна из лучших в городе...
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MaxSin
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:26

Re: СК "Зеленый сад"

Сообщение MaxSin » Сегодня, 14:50

Только что дозвонился до УК "Зеленый сад - Мой дом", там подтвердили информацию, о том что конкурс они проиграли и намерены судиться, для этого они просят всех собственников (т.е. тех кто уже подписал акт приема-передачи) ЖК "Премьер" и ЖК "Еврокомфорт" заинтересованных в том чтобы у нас была УК "Зеленого сада" подъехать в офис и подписать соответствующие бумаги, это повысит шансы в суде. Предварительно лучше позвонить по тел. 77-77-74, они там по поподробнее расскажут.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1921
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: СК "Зеленый сад"

Сообщение Raider » Сегодня, 19:05

MaxSin писал(а):Добрый день. Сегодня узнал, что "Зеленый сад" проиграл конкурс
сами себе поди проиграли...сказочники..
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MaxSin
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 10:26

Re: СК "Зеленый сад"

Сообщение MaxSin » Сегодня, 20:04

Да вроде как нет. Эта мутная УК "рн-сервис" имеет в своем управлении 1 дом и 6 пожарных частей!!! Вроде никакого отношения к ЗС не имеет, да и ста ли бы они сами с собой судиться...
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