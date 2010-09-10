Сообщение MaxSin » 10 дек 2016, 21:56

В целом согласен, ЗС похож на Единство. На мой взгляд черновая отделка и окна чуть лучше у ЗС, выбор квартир и привлекательность цены на стороне Единства. Плюсом ЗС является то что дома они сдаю с запущенным лифтами и газом (важно для индивидуального отопления), как у других строительных компаний обстоит дело с этим не знаю. Компании типа стройпромсервис и капитал62 для меня идут уже во втором эшелоне. Более подробно наверное смогу рассказать после того как ЗС сдаст мне квартиру(дом достраивается до конца этого года).