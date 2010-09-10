СК "Зеленый сад"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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СК "Зеленый сад"
СК "Зелёный сад" - одна из крупнейших строительных компаний Рязанской области . Но отзывы противоречивые. Хотелось бы услышать мнения людей, которые купили квартиру у ЗС, плюсы, минусы, на что обратить внимание. Заранее всем спасибо!
Re: СК "Зеленый сад"
если сравнить Зеленый сад и Единство, то у сада дешевле коммуналка рублей на 150-200. Зеленый сад напрягает оплатой ЖКХ-приходится ездить к ним в офис. не могут договорится с КВЦ. а так вроде остальное одинаково.
Re: СК "Зеленый сад"
В целом согласен, ЗС похож на Единство. На мой взгляд черновая отделка и окна чуть лучше у ЗС, выбор квартир и привлекательность цены на стороне Единства. Плюсом ЗС является то что дома они сдаю с запущенным лифтами и газом (важно для индивидуального отопления), как у других строительных компаний обстоит дело с этим не знаю. Компании типа стройпромсервис и капитал62 для меня идут уже во втором эшелоне. Более подробно наверное смогу рассказать после того как ЗС сдаст мне квартиру(дом достраивается до конца этого года).
Re: СК "Зеленый сад"
MaxSin писал(а):В целом согласен, ЗС похож на Единство. На мой взгляд черновая отделка и окна чуть лучше у ЗС, выбор квартир и привлекательность цены на стороне Единства. Плюсом ЗС является то что дома они сдаю с запущенным лифтами и газом (важно для индивидуального отопления), как у других строительных компаний обстоит дело с этим не знаю. Компании типа стройпромсервис и капитал62 для меня идут уже во втором эшелоне. Более подробно наверное смогу рассказать после того как ЗС сдаст мне квартиру(дом достраивается до конца этого года).
А в каком доме Вы приобрели квартиру? Мы купили в Еврокомфорте2. Но это первый опыт покупки квартиры в новостройке.
Re: СК "Зеленый сад"
В ЖК "Премьер", до этого покупали в СтройПромСервисе - были не в восторге мягко говоря.
Re: СК "Зеленый сад"
Купили квартиру в Еврокомфорте2, жду сдачи первого дома и, надеюсь, положительных отзывов новоселов)
Re: СК "Зеленый сад"
Добрый день. Сегодня узнал, что "Зеленый сад" проиграл конкурс на управление своими построенными домами ЖК "Премьер" и ЖК "Еврокомфорт" некой сомнительной УК "РН-Сервис Рязань", которая обслуживает один дом и 6 пожарных частей! Как такое возможно вообще?! Грусть-печаль... Я все же надеялся на УК "Зеленый сад - Мой дом", все таки она одна из лучших в городе...
Re: СК "Зеленый сад"
Только что дозвонился до УК "Зеленый сад - Мой дом", там подтвердили информацию, о том что конкурс они проиграли и намерены судиться, для этого они просят всех собственников (т.е. тех кто уже подписал акт приема-передачи) ЖК "Премьер" и ЖК "Еврокомфорт" заинтересованных в том чтобы у нас была УК "Зеленого сада" подъехать в офис и подписать соответствующие бумаги, это повысит шансы в суде. Предварительно лучше позвонить по тел. 77-77-74, они там по поподробнее расскажут.
Re: СК "Зеленый сад"
сами себе поди проиграли...сказочники..MaxSin писал(а):Добрый день. Сегодня узнал, что "Зеленый сад" проиграл конкурс
Re: СК "Зеленый сад"
Да вроде как нет. Эта мутная УК "рн-сервис" имеет в своем управлении 1 дом и 6 пожарных частей!!! Вроде никакого отношения к ЗС не имеет, да и ста ли бы они сами с собой судиться...
Re: СК "Зеленый сад"
Новость не гуд. Но по законодательству процедура проведения такого конкурса действительно предусмотрена. Несмотря на результаты собственники жилья могут изменить способ управления или ук. Главное не быть пассивными в данной ситуации. Лично я за ЗС. Это был один из факторов выбора квартиры(Еврокомфорт). Компания себя зарекомендовала. Лично мне сюрпризы не нужны.
3. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 251-ФЗ)
3. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 251-ФЗ)
Re: СК "Зеленый сад"
Пути решения проблемы есть и ЗС сейчас занимается этим, лучше вам позвонить в офис, они скажут что нужно сделать. По поводу того что УК ЗС лучше многих на порядок полностью согласен и для меня наличие этой УК так же было одним из важных факторов при выборе квартиры. Вообще сами менеджеры и сотрудники УК ЗС на "99% уверены, что удастся нас вернуть" (цитата), очень хочется в это верить...
Re: СК "Зеленый сад"
Официальная новость с сайта ЗС: https://www.green-garden.ru/presscenter ... ZHKPremer/
Re: СК "Зеленый сад"
lisrzn
Вам будет лучше,когда в каждом районе Москвы всеми домами управляет одна компания. Тарифы на услуги ЖКХ принимаются городской властью. Но это бюджетное учреждение "Жилищник ... (указывается район)",договора на управление одинаков во всех районах. Меняется адрес дома,серия дома,№ свидетельства на собственность квартиры.
УК управляет от 200 до 400 МКД. Она имеет сеть диспетчерских служб в каждом районе,электриков,сантехников,дворников,уборщиц подъездов,ремонтников домофонов и лифтов.
Это лучше или хуже? Как по -Вашему?
Вам будет лучше,когда в каждом районе Москвы всеми домами управляет одна компания. Тарифы на услуги ЖКХ принимаются городской властью. Но это бюджетное учреждение "Жилищник ... (указывается район)",договора на управление одинаков во всех районах. Меняется адрес дома,серия дома,№ свидетельства на собственность квартиры.
УК управляет от 200 до 400 МКД. Она имеет сеть диспетчерских служб в каждом районе,электриков,сантехников,дворников,уборщиц подъездов,ремонтников домофонов и лифтов.
Это лучше или хуже? Как по -Вашему?
14 сообщений • Страница 1 из 1
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