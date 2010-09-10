Тонирование автомобиля

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Тонирование автомобиля

Сообщение Anthonn » 14 дек 2016, 23:06

Хочу сделать тонирование своего автомобиля. А то меня иногда раздражают люди, которые заглядывают в салон. Какую тонировку посоветуете? И стоит ли делать тёмную тонировку или лучше светлую?
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Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Тонирование автомобиля

Сообщение Jennifer » 15 дек 2016, 00:15

Обратитесь в СТО. Там подберут. Мне не всю тонировали машину, а только зад. Но хотела ,что всю, но нельзя было.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Тонирование автомобиля

Сообщение listen10 » 15 дек 2016, 07:38

Feddor писал(а):Пешеходы любят в салон автомобиля заглядывать. Самому это не нравится. Сделал тонирование авто здесь http://vetro.pro/services/tonirovka недавно. Всё устраивает. У меня тонировка Suntek. Замечательно отображает свет и тепло. И цвет насыщенный чёрный, я бы сказал, что даже угольный оттенок.

Географический кретинизм рекламщиков поражает, впрочем как и образованность. И что же там на стеклах отображается?
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Тонирование автомобиля

Сообщение vistailDom » Сегодня, 15:48

Ты же уже добавлял это, или это другое?
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