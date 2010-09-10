Тонирование автомобиля
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Тонирование автомобиля
Хочу сделать тонирование своего автомобиля. А то меня иногда раздражают люди, которые заглядывают в салон. Какую тонировку посоветуете? И стоит ли делать тёмную тонировку или лучше светлую?
Re: Тонирование автомобиля
Обратитесь в СТО. Там подберут. Мне не всю тонировали машину, а только зад. Но хотела ,что всю, но нельзя было.
Re: Тонирование автомобиля
Feddor писал(а):Пешеходы любят в салон автомобиля заглядывать. Самому это не нравится. Сделал тонирование авто здесь http://vetro.pro/services/tonirovka недавно. Всё устраивает. У меня тонировка Suntek. Замечательно отображает свет и тепло. И цвет насыщенный чёрный, я бы сказал, что даже угольный оттенок.
Географический кретинизм рекламщиков поражает, впрочем как и образованность. И что же там на стеклах отображается?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Тонирование автомобиля
Ты же уже добавлял это, или это другое?
4 сообщения • Страница 1 из 1
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