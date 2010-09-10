Свой дом

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Свой дом

Сообщение Anthonn » 14 дек 2016, 23:11

Хотим построить загородный дом и со временем в нём жить. Из какого материала лучше и дешевле? Бюджет не больше 1млн. рублей.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Свой дом

Сообщение Jennifer » 15 дек 2016, 00:17

У меня дом из кирпича. Уже ему больше 10 лет. Ремонта конечно требует, но не критично. Мне он нравится. Теплый и звукоизоляция отличная.
Вернуться к началу
Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Re: Свой дом

Сообщение Пушистик » 05 янв 2017, 00:19

у нас тоже кирпичный дом, и тоже довольны
Вернуться к началу
beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: Свой дом

Сообщение beliy » 49 минут назад

У меня тоже кирпичный, вообще норм. 12 лет дому, стоит хоть бы что!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей