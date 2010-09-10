Свой дом
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Свой дом
Хотим построить загородный дом и со временем в нём жить. Из какого материала лучше и дешевле? Бюджет не больше 1млн. рублей.
Re: Свой дом
У меня дом из кирпича. Уже ему больше 10 лет. Ремонта конечно требует, но не критично. Мне он нравится. Теплый и звукоизоляция отличная.
Re: Свой дом
у нас тоже кирпичный дом, и тоже довольны
Re: Свой дом
У меня тоже кирпичный, вообще норм. 12 лет дому, стоит хоть бы что!
Re: Свой дом
Мы сначала с женой тоже хотели купить участок и построить свой дом, но как-то за пару месяцев, наша жизнь круто поменялась. Меня пригласили на хорошую работу в Казахстан и мы решили переехать жить туда. Честно говоря нам так понравилось, что мы нашли на этом сайте хорошего риелтора, через которого купили квартиру. Решили с женой, что в Россию больше не вернемся))
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