Свой дом

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Свой дом

Сообщение Anthonn » 14 дек 2016, 23:11

Хотим построить загородный дом и со временем в нём жить. Из какого материала лучше и дешевле? Бюджет не больше 1млн. рублей.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Свой дом

Сообщение Jennifer » 15 дек 2016, 00:17

У меня дом из кирпича. Уже ему больше 10 лет. Ремонта конечно требует, но не критично. Мне он нравится. Теплый и звукоизоляция отличная.
Вернуться к началу
Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Re: Свой дом

Сообщение Пушистик » 05 янв 2017, 00:19

у нас тоже кирпичный дом, и тоже довольны
Вернуться к началу
beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: Свой дом

Сообщение beliy » 30 июл 2017, 19:46

У меня тоже кирпичный, вообще норм. 12 лет дому, стоит хоть бы что!
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Свой дом

Сообщение Алехандро Пенгер » 41 минуту назад

А какие размеры дома приблизительно хотите? Если малютку (примерно 6 на 6), то в ваш бюджет более чем реально вписаться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей