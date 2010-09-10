Свой дом
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Свой дом
Хотим построить загородный дом и со временем в нём жить. Из какого материала лучше и дешевле? Бюджет не больше 1млн. рублей.
Re: Свой дом
У меня дом из кирпича. Уже ему больше 10 лет. Ремонта конечно требует, но не критично. Мне он нравится. Теплый и звукоизоляция отличная.
Re: Свой дом
у нас тоже кирпичный дом, и тоже довольны
Re: Свой дом
У меня тоже кирпичный, вообще норм. 12 лет дому, стоит хоть бы что!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Свой дом
А какие размеры дома приблизительно хотите? Если малютку (примерно 6 на 6), то в ваш бюджет более чем реально вписаться.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Свой дом
Конечно, в такой бюджет можно спокойно уместиться. Посмотрите варианты проектов от этой https://wood-brus.ru/doma строительной компании. Там сейчас есть тест, пройдя который можно получить скидку. И ещё разные акции периодически бывают. И с фото готовых работ можно ознакомиться.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30
Re: Свой дом
сам живу в квартире и загородный дом у меня больше ассоциируется с дачей-огород, участок, посадка. У меня в области родители живут в своем доме, постоянно приходится помогать с обработкой земли. В этом году не выдержал и приобрел им мотоблок в помощь, как по ссылке
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