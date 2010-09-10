Сообщение Anthonn » 14 дек 2016, 23:15

Жена до декрета работа бухгалтером. Сейчас хочет выйти на работу. На прежнюю не берут уже. Я против её поисков. Бухгалтер - это мега ответственная работа и я не хочу, чтоб она за 10 тыс. рублей брала эту ответственность на себя. Пусть лучше уже дома сидит и занимается воспитанием детей. Вы согласны?