Зарплата бухгалтера

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Зарплата бухгалтера

Сообщение Anthonn » 14 дек 2016, 23:15

Жена до декрета работа бухгалтером. Сейчас хочет выйти на работу. На прежнюю не берут уже. Я против её поисков. Бухгалтер - это мега ответственная работа и я не хочу, чтоб она за 10 тыс. рублей брала эту ответственность на себя. Пусть лучше уже дома сидит и занимается воспитанием детей. Вы согласны?
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Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Зарплата бухгалтера

Сообщение Jennifer » 15 дек 2016, 00:02

Вы прям не верите в успех. Сначала все мало зарабатывают, но есть же карьерная лестница и повышение. Дайте жене шанс. Она же тоже хочет самоутвердиться, а не только в декрете сидеть.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Зарплата бухгалтера

Сообщение listen10 » 15 дек 2016, 08:56

Вы бы хоть порядок входа меняли, а то один придурок под разными кликухами, но в однообразном порядке посты строчит.
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Ledi MacBeth
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вчера, 15:33

Re: Зарплата бухгалтера

Сообщение Ledi MacBeth » Сегодня, 11:56

достаточно низкая
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