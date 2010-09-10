Зарплата бухгалтера
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Зарплата бухгалтера
Жена до декрета работа бухгалтером. Сейчас хочет выйти на работу. На прежнюю не берут уже. Я против её поисков. Бухгалтер - это мега ответственная работа и я не хочу, чтоб она за 10 тыс. рублей брала эту ответственность на себя. Пусть лучше уже дома сидит и занимается воспитанием детей. Вы согласны?
Re: Зарплата бухгалтера
Вы прям не верите в успех. Сначала все мало зарабатывают, но есть же карьерная лестница и повышение. Дайте жене шанс. Она же тоже хочет самоутвердиться, а не только в декрете сидеть.
Re: Зарплата бухгалтера
Вы бы хоть порядок входа меняли, а то один придурок под разными кликухами, но в однообразном порядке посты строчит.
- Ledi MacBeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: Вчера, 15:33
Re: Зарплата бухгалтера
достаточно низкая
4 сообщения • Страница 1 из 1
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