Что подарить сестре на новый год?
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 17:29
Что подарить сестре на новый год?
Что можно подарить сестре на Новый Год? Что обычно вы дарите своим сестрам на новогодние праздники?
Re: Что подарить сестре на новый год?
Я думаю подарить сертификат на какой-то массаж или спа-процедуры, вот здесь видела что-то подобное https://www.bodo.ua/novogodnie-podarki/sestre/ .
Re: Что подарить сестре на новый год?
Что подарить водителю на Новый Год?Можно подарить крутой новогодний портрет или карикатуру. Очень оригинально, как по мне. При чем, такой подарок подойдет всем и каждому) Хорошие эмоции будут гарантированы. Я вот тоже хочу заказать портрет на Новый Год, долго искала где, и вот нашла сайтик классный: https://www.photolamus.com/?ref=pr Очень понравились их работы)
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