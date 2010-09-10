Что подарить сестре на новый год?

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PolinaPavlova
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 17:29

Что подарить сестре на новый год?

Сообщение PolinaPavlova » 16 дек 2016, 17:30

Что можно подарить сестре на Новый Год? Что обычно вы дарите своим сестрам на новогодние праздники?
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Marina89
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 11:44

Re: Что подарить сестре на новый год?

Сообщение Marina89 » 17 дек 2016, 13:08

Я думаю подарить сертификат на какой-то массаж или спа-процедуры, вот здесь видела что-то подобное https://www.bodo.ua/novogodnie-podarki/sestre/ .
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Богдана
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 16:22

Re: Что подарить сестре на новый год?

Сообщение Богдана » Сегодня, 16:32

Что подарить водителю на Новый Год?Можно подарить крутой новогодний портрет или карикатуру. Очень оригинально, как по мне. При чем, такой подарок подойдет всем и каждому) Хорошие эмоции будут гарантированы. Я вот тоже хочу заказать портрет на Новый Год, долго искала где, и вот нашла сайтик классный: https://www.photolamus.com/?ref=pr Очень понравились их работы)
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