Сообщение КсюшаЧ » 19 дек 2016, 17:51

девочки у меня подруга решила заняться депиляцией дома, хочу ей на Новый год подарить воскоплав. Будет и мне делать бесплатно, может кто в теме вопроса, где они вообще продаются и какой лучше ей купить? Спасибо всем, кто подскажет!