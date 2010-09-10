Воскоплав для депиляции.

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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Воскоплав для депиляции.

Сообщение КсюшаЧ » 19 дек 2016, 17:51

девочки у меня подруга решила заняться депиляцией дома, хочу ей на Новый год подарить воскоплав. Будет и мне делать бесплатно, может кто в теме вопроса, где они вообще продаются и какой лучше ей купить? Спасибо всем, кто подскажет!
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Воскоплав для депиляции.

Сообщение koten » 31 минуту назад

вот отличный вариант - https://www.obi.ru/payalnyi-instrument- ... /p/2557528
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