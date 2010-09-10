Воскоплав для депиляции.
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Воскоплав для депиляции.
девочки у меня подруга решила заняться депиляцией дома, хочу ей на Новый год подарить воскоплав. Будет и мне делать бесплатно, может кто в теме вопроса, где они вообще продаются и какой лучше ей купить? Спасибо всем, кто подскажет!
Re: Воскоплав для депиляции.
вот отличный вариант - https://www.obi.ru/payalnyi-instrument- ... /p/2557528
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