Интересные увлечения.
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
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Интересные увлечения.
Друзья, интересно, кто чем увлекается в свободное время, я решила научится рафтингу . Уже делали сплав на двух речках, мне понравилось , правда у меня муж этим делом давно увлекался, вот и и решила присоединиться.
Re: Интересные увлечения.
Может и до Непала доберетесь?
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9HruDTvaI
А где сплавлялись то?
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9HruDTvaI
А где сплавлялись то?
Re: Интересные увлечения.
Самое интересное увлечения для меня ? Однозначно футбол. Люблю как смотреть его, так и зарабатывать на нем путем ставок. Попробовала этот способ дополнительного дохода совсем недавно, но уже вижу первые выигрыши. Ставлю сейчас немного, как никак новичок. Всю нужную информацию насчет ставок черпаю тут https://betonmobile.ru/vse-bukmekerskie-kontory , попробуйте, может это станет любимым хобби.
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