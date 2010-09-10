Интересные увлечения.

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ОленькаР
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 16:34

Интересные увлечения.

Сообщение ОленькаР » 20 дек 2016, 10:07

Друзья, интересно, кто чем увлекается в свободное время, я решила научится рафтингу . Уже делали сплав на двух речках, мне понравилось , правда у меня муж этим делом давно увлекался, вот и и решила присоединиться. Изображение
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Троллебус
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:12

Re: Интересные увлечения.

Сообщение Троллебус » 14 июл 2017, 17:01

Может и до Непала доберетесь?
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9HruDTvaI
А где сплавлялись то?
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Интересные увлечения.

Сообщение diaan » 27 мар 2018, 14:15

Самое интересное увлечения для меня ? Однозначно футбол. Люблю как смотреть его, так и зарабатывать на нем путем ставок. Попробовала этот способ дополнительного дохода совсем недавно, но уже вижу первые выигрыши. Ставлю сейчас немного, как никак новичок. Всю нужную информацию насчет ставок черпаю тут https://betonmobile.ru/vse-bukmekerskie-kontory , попробуйте, может это станет любимым хобби.
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Интересные увлечения.

Сообщение Hijid » Сегодня, 08:32

Моё самое интересное увлечение это - охота на красивых девчонок http://prostitutki-irkutska.win и с ними никакой проблемы нет, не нужно выходить даже на улицу. Сидя дома на диване, выбираешь себе любую и заказываешь, как говорится "на ловца и зверь бежит". Раз в месяц двоих сразу зову, для закрепления трофейной доски.
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