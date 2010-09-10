Интересные увлечения.
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Интересные увлечения.
Друзья, интересно, кто чем увлекается в свободное время, я решила научится рафтингу . Уже делали сплав на двух речках, мне понравилось , правда у меня муж этим делом давно увлекался, вот и и решила присоединиться.
Re: Интересные увлечения.
Может и до Непала доберетесь?
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9HruDTvaI
А где сплавлялись то?
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9HruDTvaI
А где сплавлялись то?
Re: Интересные увлечения.
Сплав по Южному Бугу в 2013-м.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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