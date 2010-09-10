Интересные увлечения.

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ОленькаР
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 16:34

Интересные увлечения.

Сообщение ОленькаР » 20 дек 2016, 10:07

Друзья, интересно, кто чем увлекается в свободное время, я решила научится рафтингу . Уже делали сплав на двух речках, мне понравилось , правда у меня муж этим делом давно увлекался, вот и и решила присоединиться. Изображение
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Троллебус
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:12

Re: Интересные увлечения.

Сообщение Троллебус » 14 июл 2017, 17:01

Может и до Непала доберетесь?
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9HruDTvaI
А где сплавлялись то?
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Интересные увлечения.

Сообщение Jararaka » Сегодня, 02:09

Сплав по Южному Бугу в 2013-м.

P5170168.jpg
Научитесь красить небо в синий цвет.
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