Сообщение ОленькаР » 20 дек 2016, 10:07

Друзья, интересно, кто чем увлекается в свободное время, я решила научится рафтингу . Уже делали сплав на двух речках, мне понравилось , правда у меня муж этим делом давно увлекался, вот и и решила присоединиться.