Проблема сети

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Ninos
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 14:33

Проблема сети

Сообщение Ninos » Вчера, 13:56

Смартфон перестал ловить сотовую связь. Уже все перепробовала, но ничего не помогает...
Вернуться к началу
Winny
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 18:08

Re: Проблема сети

Сообщение Winny » Вчера, 18:09

Проблем может быть множество: от сбоя программного обеспечения до выхода из строя электронных компонентов телефона. В таком случае Вам нужно обратиться в сервисный центр http://chl.sony-russia.com/. Там вам помогут!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Мобильная связь»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя