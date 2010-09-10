Проблема сети
Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.
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Проблема сети
Смартфон перестал ловить сотовую связь. Уже все перепробовала, но ничего не помогает...
Re: Проблема сети
Проблем может быть множество: от сбоя программного обеспечения до выхода из строя электронных компонентов телефона. В таком случае Вам нужно обратиться в сервисный центр http://chl.sony-russia.com/. Там вам помогут!
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