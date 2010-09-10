Задуманные в жопу
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Задуманные в жопу
Начнём с того что я напишу их адрес : Рязанская обл. Скопинский район. Село Ермолово ул.Новлянка дом 72. А то вдруг может кто-то сразу их узнает и именно поэтому я сразу перешол к адресу а не к теме.
И вот сама тема и проблема как вы уже поняли и догодались - апущенные , самые настоящия петушня. Дело в том ( буду краток) наши сёла россии захлестнула вот именно эта порода выйбанных.Причём они плодятся и создают семью и у них появляются дети,вот в чём ужас. Особенно кошмар и ужас в том что именно Сурковы, петушки аж третьего поколения.
Я ПРИЗЫВАЮ ВАС ЖИТЕЛИ РОССИИ ВОВРЕМЯ ВЫИСКИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ ТАКИХ НЕЛЮДЕЙ.ВЕДЬ КТО ЗНАЕТ А МОЖЕТ С ТВОЕЙ ДОЧКОЙ УЖЕ ТАКОЙ ПЕТУХ ИЛИ ещё что хуже ПОТОМСТВЕННЫЙ ЁШКА УЖЕ ЦЕЛУЕТСЯ И ГУЛЯЕТ ПОД РУЧКУ. ВЕДЬ У НИХ ТОЛЬКА ОДНА ЦЕЛЬ И ВЫ ЕЁ ЗНАЕТЕ.
51511
И вот сама тема и проблема как вы уже поняли и догодались - апущенные , самые настоящия петушня. Дело в том ( буду краток) наши сёла россии захлестнула вот именно эта порода выйбанных.Причём они плодятся и создают семью и у них появляются дети,вот в чём ужас. Особенно кошмар и ужас в том что именно Сурковы, петушки аж третьего поколения.
Я ПРИЗЫВАЮ ВАС ЖИТЕЛИ РОССИИ ВОВРЕМЯ ВЫИСКИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ ТАКИХ НЕЛЮДЕЙ.ВЕДЬ КТО ЗНАЕТ А МОЖЕТ С ТВОЕЙ ДОЧКОЙ УЖЕ ТАКОЙ ПЕТУХ ИЛИ ещё что хуже ПОТОМСТВЕННЫЙ ЁШКА УЖЕ ЦЕЛУЕТСЯ И ГУЛЯЕТ ПОД РУЧКУ. ВЕДЬ У НИХ ТОЛЬКА ОДНА ЦЕЛЬ И ВЫ ЕЁ ЗНАЕТЕ.
51511
1 сообщение • Страница 1 из 1
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