Сообщение 51511 » Сегодня, 13:19

Начнём с того что я напишу их адрес : Рязанская обл. Скопинский район. Село Ермолово ул.Новлянка дом 72. А то вдруг может кто-то сразу их узнает и именно поэтому я сразу перешол к адресу а не к теме.И вот сама тема и проблема как вы уже поняли и догодались - апущенные , самые настоящия петушня. Дело в том ( буду краток) наши сёла россии захлестнула вот именно эта порода выйбанных.Причём они плодятся и создают семью и у них появляются дети,вот в чём ужас. Особенно кошмар и ужас в том что именно Сурковы, петушки аж третьего поколения.Я ПРИЗЫВАЮ ВАС ЖИТЕЛИ РОССИИ ВОВРЕМЯ ВЫИСКИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ ТАКИХ НЕЛЮДЕЙ.ВЕДЬ КТО ЗНАЕТ А МОЖЕТ С ТВОЕЙ ДОЧКОЙ УЖЕ ТАКОЙ ПЕТУХ ИЛИ ещё что хуже ПОТОМСТВЕННЫЙ ЁШКА УЖЕ ЦЕЛУЕТСЯ И ГУЛЯЕТ ПОД РУЧКУ. ВЕДЬ У НИХ ТОЛЬКА ОДНА ЦЕЛЬ И ВЫ ЕЁ ЗНАЕТЕ.51511