Продажа золотых ювелирных изделий и золотых слитков
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Продажа золотых ювелирных изделий и золотых слитков
В канун нового года, мы предлагаем вам ювелирные украшения.999 пробы в слитках от 20 до 150 гр.Золотое украшение будет лучшим подарком для ваших родных и близких.За каталогом и ценами обращаться по почте- mironoxxxy16@mail.ru
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