Продажа золотых ювелирных изделий и золотых слитков

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mironept
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 42 минуты назад

Продажа золотых ювелирных изделий и золотых слитков

Сообщение mironept » 41 минуту назад

В канун нового года, мы предлагаем вам ювелирные украшения.999 пробы в слитках от 20 до 150 гр.Золотое украшение будет лучшим подарком для ваших родных и близких.За каталогом и ценами обращаться по почте- mironoxxxy16@mail.ru
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