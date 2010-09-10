Франшиза в недвижимости с прибылью от 135 000 руб/мес!
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Франшиза в недвижимости с прибылью от 135 000 руб/мес!
ОТКРОЙ БИЗНЕС В КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ С ПРИБЫЛЬЮ ОТ 135 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!
«Агентство регионального развития» — Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. «АРР» сегодня – это представительства в 15 регионах России, 60 консультантов и более 1 200 успешных сделок.
Почему выгодно открывать бизнес с «АРР»:
• Высокий доход. Недвижимость один из самых высокодоходных сегментов в консалтинге.
• Доступный вход на рынок консалтинга, низкий объем инвестиций на запуск от 220 000 руб.
• Низкая конкуренция в регионах.
• Быстрая окупаемость бизнеса — 4-6 месяцев.
• Востребованная услуга.
• Рынок недвижимости приносит прибыль независимо от экономической ситуации в стране.
В чем суть бизнеса?
Мы оказываем услуги по подбору арендаторов и покупателей для собственников коммерческой недвижимости. Основным источником дохода является агентское вознаграждение.
Средняя комиссия по сделке: аренда - 75 000 руб., продажа - 350 000 руб.
Мы создали все необходимое для быстрого развития Вашей компании – стандарты работы, бизнес модель и инструменты. Франшиза «АРР» позволяет быстро войти на рынок и стать его лидером.
Нашим партнерам мы даем все необходимое для успешного запуска и развития бизнеса:
• Вводный курс – обучение основам работы на рынке коммерческой недвижимости.
• Проверенную бизнес модель.
• Сопровождение и поддержку на всех этапах сотрудничества.
• Сайт с мультилистинговой базой объектов.
• CRM систему для взаимодействия консультантов.
• Нормативную и договорную базы, поверенные юридической практикой
• Система стандартов.
• Доступ в профессиональное сообщество консультантов.
• И еще более 30 инструментов для успешной работы.
Все это входит в стоимость франшизы, никаких лишних затрат!
Присоединяйтесь к команде консультантов по коммерческой недвижимости №1 в России! Станьте лидером по коммерческой недвижимости в своем городе.
Получите более подробную информацию у менеджера по телефону или оставьте свои контакты, и мы свяжемся с Вами!
e-mail: fr@arrpro.ru
Тел.: +7 800 222-92-01
Тел.: +7 (921) 730-91-05
«Агентство регионального развития» — Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. «АРР» сегодня – это представительства в 15 регионах России, 60 консультантов и более 1 200 успешных сделок.
Почему выгодно открывать бизнес с «АРР»:
• Высокий доход. Недвижимость один из самых высокодоходных сегментов в консалтинге.
• Доступный вход на рынок консалтинга, низкий объем инвестиций на запуск от 220 000 руб.
• Низкая конкуренция в регионах.
• Быстрая окупаемость бизнеса — 4-6 месяцев.
• Востребованная услуга.
• Рынок недвижимости приносит прибыль независимо от экономической ситуации в стране.
В чем суть бизнеса?
Мы оказываем услуги по подбору арендаторов и покупателей для собственников коммерческой недвижимости. Основным источником дохода является агентское вознаграждение.
Средняя комиссия по сделке: аренда - 75 000 руб., продажа - 350 000 руб.
Мы создали все необходимое для быстрого развития Вашей компании – стандарты работы, бизнес модель и инструменты. Франшиза «АРР» позволяет быстро войти на рынок и стать его лидером.
Нашим партнерам мы даем все необходимое для успешного запуска и развития бизнеса:
• Вводный курс – обучение основам работы на рынке коммерческой недвижимости.
• Проверенную бизнес модель.
• Сопровождение и поддержку на всех этапах сотрудничества.
• Сайт с мультилистинговой базой объектов.
• CRM систему для взаимодействия консультантов.
• Нормативную и договорную базы, поверенные юридической практикой
• Система стандартов.
• Доступ в профессиональное сообщество консультантов.
• И еще более 30 инструментов для успешной работы.
Все это входит в стоимость франшизы, никаких лишних затрат!
Присоединяйтесь к команде консультантов по коммерческой недвижимости №1 в России! Станьте лидером по коммерческой недвижимости в своем городе.
Получите более подробную информацию у менеджера по телефону или оставьте свои контакты, и мы свяжемся с Вами!
e-mail: fr@arrpro.ru
Тел.: +7 800 222-92-01
Тел.: +7 (921) 730-91-05
1 сообщение • Страница 1 из 1
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