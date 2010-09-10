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ОТКРОЙ БИЗНЕС В КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ С ПРИБЫЛЬЮ ОТ 135 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

«Агентство регионального развития»



Почему выгодно открывать бизнес с «АРР»:

В чем суть бизнеса?

Средняя комиссия по сделке: аренда - 75 000 руб., продажа - 350 000 руб.



Нашим партнерам мы даем все необходимое для успешного запуска и развития бизнеса:

Присоединяйтесь к команде консультантов по коммерческой недвижимости №1 в России!

— Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости. «АРР» сегодня – это представительства в 15 регионах России, 60 консультантов и более 1 200 успешных сделок.• Высокий доход. Недвижимость один из самых высокодоходных сегментов в консалтинге.• Доступный вход на рынок консалтинга, низкий объем инвестиций на запуск от 220 000 руб.• Низкая конкуренция в регионах.• Быстрая окупаемость бизнеса — 4-6 месяцев.• Востребованная услуга.• Рынок недвижимости приносит прибыль независимо от экономической ситуации в стране.Мы оказываем услуги по подбору арендаторов и покупателей для собственников коммерческой недвижимости. Основным источником дохода является агентское вознаграждение.Мы создали все необходимое для быстрого развития Вашей компании – стандарты работы, бизнес модель и инструменты. Франшиза «АРР» позволяет быстро войти на рынок и стать его лидером.• Вводный курс – обучение основам работы на рынке коммерческой недвижимости.• Проверенную бизнес модель.• Сопровождение и поддержку на всех этапах сотрудничества.• Сайт с мультилистинговой базой объектов.• CRM систему для взаимодействия консультантов.• Нормативную и договорную базы, поверенные юридической практикой• Система стандартов.• Доступ в профессиональное сообщество консультантов.• И еще более 30 инструментов для успешной работы.Все это входит в стоимость франшизы, никаких лишних затрат!Станьте лидером по коммерческой недвижимости в своем городе.Получите более подробную информацию у менеджера по телефону или оставьте свои контакты, и мы свяжемся с Вами!