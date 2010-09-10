Посоветуйте необычный подарок друзьям
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- Зарегистрирован: Вчера, 15:00
Посоветуйте необычный подарок друзьям
Что можно из необычного подарить на свадьбу друзьям? Они до свадьбы долгое время уже жили вместе и все из бытовой техники и обстановки у них есть. А что еще придумать — не знаю.
Re: Посоветуйте необычный подарок друзьям
Дарите впечатления, мне парень на 14 февраля дарил сертификат на полет на воздушном шаре https://www.bodo.ua/podarki-na-14-fevralia/ , это было незабываемо, все очень понравилось, думаю и на свадьбу такой подарок подойдет.
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