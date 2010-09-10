Интересные местечки
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Интересные местечки
Все привет! Мы недавно в Рязани и хотели бы узнать хорошие места, где можно здорово провести время. Спасибо всем, кто откликнулся
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