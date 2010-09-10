Интересные местечки

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Kasatka
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:52

Интересные местечки

Сообщение Kasatka » 33 минуты назад

Все привет! Мы недавно в Рязани и хотели бы узнать хорошие места, где можно здорово провести время. Спасибо всем, кто откликнулся
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