Боль в спине
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Боль в спине
Недавно ходили на каток. Катаюсь очень плохо,что не раз повторяла всем,кто меня уговаривал,но все-таки уговорили. Ладно.думаю,буду медленно вдоль бордика передвигаться. Но спустя время молодая кровь заиграла и, позабыв преграды, начала ездить уже со всеми, за что и поплатилась, упав плостом на спину. Вроде ничего серьезного не было,да и куртка была плотная,что удар почти не почувствовала. Спустя пару дней, начало тянуть в районе поясницы. К врачу уже записалась, но никогда не любила к ним ходить. Понимаю,что глупо,ведь люди знающие,но не люблю я больницы...кто-нибудь знает,что это? Боль тянующая, то приходит, то уходит. Болит прям у слева от позвоночника у поясницы. Может растяжение обычное?
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