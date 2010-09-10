Сообщение PolinaPavlova » Вчера, 20:26

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что подарить парню на год отношений. Парень серьезный, конкретной романтики не любим ни я, ни он. Всегда все что друг другу дарили - были оригинальные подарки. Но сейчас уже совсем фантазия подводит) Очень надеюсь на адекватные предложения) Заранее спасибо (мне 19, ему 21. Финансово не особо ограничена)