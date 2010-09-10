Романтический подарок парню на годовщину

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PolinaPavlova
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 17:29

Романтический подарок парню на годовщину

Сообщение PolinaPavlova » Вчера, 20:26

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что подарить парню на год отношений. Парень серьезный, конкретной романтики не любим ни я, ни он. Всегда все что друг другу дарили - были оригинальные подарки. Но сейчас уже совсем фантазия подводит) Очень надеюсь на адекватные предложения) Заранее спасибо (мне 19, ему 21. Финансово не особо ограничена)
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11078
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Романтический подарок парню на годовщину

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 22:18

Резиновый "банан" - куда серьезная штуковина. Самый раз на годовщину. Только не читай ссылки рекламщиков, которые щас набегут. Им бы только бабки срубить, а я от чистого сердца предложил.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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