Романтический подарок парню на годовщину
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 дек 2016, 17:29
Романтический подарок парню на годовщину
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что подарить парню на год отношений. Парень серьезный, конкретной романтики не любим ни я, ни он. Всегда все что друг другу дарили - были оригинальные подарки. Но сейчас уже совсем фантазия подводит) Очень надеюсь на адекватные предложения) Заранее спасибо (мне 19, ему 21. Финансово не особо ограничена)
Re: Романтический подарок парню на годовщину
Резиновый "банан" - куда серьезная штуковина. Самый раз на годовщину. Только не читай ссылки рекламщиков, которые щас набегут. Им бы только бабки срубить, а я от чистого сердца предложил.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Романтический подарок парню на годовщину
Я парню на день влюбленных дарила сертификат на катание на собачьих упряжках https://www.bodo.ua/podarki-na-14-fevralia/parniu/ , ему такой подарок был по душе, все очень понравилось да и запомнилось на долго)думаю там можно что-то и на годовщину интересное подобрать.
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