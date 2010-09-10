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shOrtle Гость RZN.info Сообщения: 2 Зарегистрирован: Сегодня, 18:57 База руководителей, директоров, ЛПР. Вся Россия Цитата Сообщение shOrtle » Сегодня, 18:58



Представляю Вашему вниманию уникальную базу руководителей компаний и лиц, принимающих решения (ЛПР) по всей РФ.



В базе 807 000 контактов директоров, руководителей, ЛПР по всей РФ.



Описание базы

База содержит:

1. Название предприятия

2. Контактное лицо – ФИО!!! Директор или лицо принимающее решения.

3. Телефон именно контактного лица!!!

4. Дополнительный телефон контактного лица!!!

5. Факс контактного лица (если имеется)

6. Личный электронный адрес контактного лица!!!



Количество компаний в базе (на июнь 2014 г.): 807 000 + постоянно добавляются новые компании



Географический охват: все регионы РФ.



Актуальность: июнь 2014 г.



Пример базы: пример базы можете скачать по ссылке

https://yadi.sk/i/dS-XkctfacMb v



Заинтересованным клиентам вышлю пример базы по интересующему региону.



Основная прелесть базы и отличие от других:

Наличие актуальных контактных данных представителей предприятий, руководителей предприятий, лиц принимающих решения на предприятиях.



Аналогов такой базы не существует.



Обратите внимание, что в отличие от всех остальных баз разных сайтов и справочников, эта база содержит не только контактные данные предприятия, но и данные контактного лица предприятия. Обычно в качестве контактного лица выступают либо начальник отдела снабжения, либо руководитель (директор по направлению, зам. директора предприятия, директор предприятия) Имея такой инструмент, Вы сможете всегда знать контактные данные людей, ответственных за закупку на предприятии.



Ещё один важный момент: имея эту базу, Вы сэкономите сотни часов времени, выясняя по телефону с кем Вы можете обсудить интересующие Вас вопросы, и не встанете сотни и тысячи раз в глупое положение, спрашивая секретаря или любого, кто возьмёт трубку телефона, когда Вы звоните о том, с кем Вы можете пообщаться по поставкам, покупкам, и т.д.



-База хорошо подойдёт для любых email рассылок.



-База хорошо подойдёт для смс рассылок.



-База будет интересна владельцам инвестиционных проектов, Hyip, МЛМ, дилинговых центров Форекс, так как содержит контактные данные людей с высоким доходом, или доходом выше среднего.



-База хорошо подойдёт для владельцев элитных магазинов дорогой продукции, так как содержит контакты людей по регионам, кто готов покупать хорошие вещи.



По любым возникшим вопросам, пишите мне.



Цена полной базы: 40 000 р.

Цена за определённый регион будет в десятки раз ниже.



На форуме бываю очень редко.

Для оперативной связи пишите сразу на мои контакты.

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По-прежнему предлагаю:

1. SMS рассылки любого объёма

2. Email рассылки любого объёма

3. Сбор и продажа любых баз email

4. Продажа баз мобильных номеров для SMS рассылок

5. Продажа баз Avito.

6. Продажа баз директоров и руководителей.

7. Продажа баз 2гис (2gis), продажа баз Яндекс Карты, продажа баз юрлиц

8. Продажа баз интернет магазинов, подписных сервисов, магазинов.

9. Продажа парсеров (Яндекс Карты, 2Гис, RUZAKAZ.COM и др.). Разработка на заказ.

10. Сдача в аренду SMTP серверов для рассылок

11. Продажа баз форекс трейдеров.

12. Продажа датинг баз (базы сайтов знакомств).

13. Продажа программного обеспечения для рассылок email. Учебные материалы

14. Базы казино, сайтов знакомств и многие другие по всей Европе и США.



Гарантии: отзывы на форумах (Nulled и др.), Webmoney BL >280, персональный аттестат, гарант.



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Все мои товары и услуги перечислены тут:

СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ РЕГУЛЯРНО. ЗАХОДИТЕ ЧИТАЙТЕ!

Прочитать

Прочитать (зеркало) yadi.sk/d/yod1Yne7GqX4Q

Всегда держитесь своего курса!)

Простые Решения (shOrtle)



Контакты:

(если не отвечаю по какому либо контакту, или не доходят сообщения, напишите пожалуйста на другой):

email:

email:

email:



ICQ 8889821 (основной)

ICQ 7777969

ICQ 1500353



Skype: prostie.resheniya

(если видите два варианта в поиске, мой тот, где написано shOrtle) База директоров, лиц принимающих решения (ЛПР), руководителей по России.Представляю Вашему вниманию уникальную базу руководителей компаний и лиц, принимающих решения (ЛПР) по всей РФ.В базе 807 000 контактов директоров, руководителей, ЛПР по всей РФ.Описание базыБаза содержит:1. Название предприятия2. Контактное лицо – ФИО!!! Директор или лицо принимающее решения.3. Телефон именно контактного лица!!!4. Дополнительный телефон контактного лица!!!5. Факс контактного лица (если имеется)6. Личный электронный адрес контактного лица!!!Количество компаний в базе (на июнь 2014 г.): 807 000 + постоянно добавляются новые компанииГеографический охват: все регионы РФ.Актуальность: июнь 2014 г.Пример базы: пример базы можете скачать по ссылкеЗаинтересованным клиентам вышлю пример базы по интересующему региону.Основная прелесть базы и отличие от других:Наличие актуальных контактных данных представителей предприятий, руководителей предприятий, лиц принимающих решения на предприятиях.Аналогов такой базы не существует.Обратите внимание, что в отличие от всех остальных баз разных сайтов и справочников, эта база содержит не только контактные данные предприятия, но и данные контактного лица предприятия. Обычно в качестве контактного лица выступают либо начальник отдела снабжения, либо руководитель (директор по направлению, зам. директора предприятия, директор предприятия) Имея такой инструмент, Вы сможете всегда знать контактные данные людей, ответственных за закупку на предприятии.Ещё один важный момент: имея эту базу, Вы сэкономите сотни часов времени, выясняя по телефону с кем Вы можете обсудить интересующие Вас вопросы, и не встанете сотни и тысячи раз в глупое положение, спрашивая секретаря или любого, кто возьмёт трубку телефона, когда Вы звоните о том, с кем Вы можете пообщаться по поставкам, покупкам, и т.д.-База хорошо подойдёт для любых email рассылок.-База хорошо подойдёт для смс рассылок.-База будет интересна владельцам инвестиционных проектов, Hyip, МЛМ, дилинговых центров Форекс, так как содержит контактные данные людей с высоким доходом, или доходом выше среднего.-База хорошо подойдёт для владельцев элитных магазинов дорогой продукции, так как содержит контакты людей по регионам, кто готов покупать хорошие вещи.По любым возникшим вопросам, пишите мне.Цена полной базы: 40 000 р.Цена за определённый регион будет в десятки раз ниже.На форуме бываю очень редко.Для оперативной связи пишите сразу на мои контакты.------------------------------ ------------------------------ ----------------По-прежнему предлагаю:1. SMS рассылки любого объёма2. Email рассылки любого объёма3. Сбор и продажа любых баз email4. Продажа баз мобильных номеров для SMS рассылок5. Продажа баз Avito.6. Продажа баз директоров и руководителей.7. Продажа баз 2гис (2gis), продажа баз Яндекс Карты, продажа баз юрлиц8. Продажа баз интернет магазинов, подписных сервисов, магазинов.9. Продажа парсеров (Яндекс Карты, 2Гис, RUZAKAZ.COM и др.). Разработка на заказ.10. Сдача в аренду SMTP серверов для рассылок11. Продажа баз форекс трейдеров.12. Продажа датинг баз (базы сайтов знакомств).13. Продажа программного обеспечения для рассылок email. Учебные материалы14. Базы казино, сайтов знакомств и многие другие по всей Европе и США.Гарантии: отзывы на форумах (Nulled и др.), Webmoney BL >280, персональный аттестат, гарант.------------------------------ ------------------------------ -------------------Все мои товары и услуги перечислены тут:СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ РЕГУЛЯРНО. ЗАХОДИТЕ ЧИТАЙТЕ!Прочитать https://.dropbox.com/s/3iobs16 4bxkonkz/All_by_shOrtle july - 2016.doc?dl=0Прочитать (зеркало) yadi.sk/d/yod1Yne7GqX4QВсегда держитесь своего курса!)Простые Решения (shOrtle)Контакты:(если не отвечаю по какому либо контакту, или не доходят сообщения, напишите пожалуйста на другой):email: prostie-resheniya@yandex.ru (основная почта)email: prostie-resheniya@hotmail.com email: prostie.resheniya.rus@gmail.co ICQ 8889821 (основной)ICQ 7777969ICQ 1500353Skype: prostie.resheniya(если видите два варианта в поиске, мой тот, где написано shOrtle) Вернуться к началу

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