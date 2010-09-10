Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

shOrtle Гость RZN.info Сообщения: 2 Зарегистрирован: Сегодня, 18:57 Любые выборки Avito и IRR Цитата Сообщение shOrtle » Сегодня, 19:27

Базы Avito. Базы IRR. Базы мобильных номеров.



Предлагаю актуальные базы мобильных и выборки из Avito и IRR.

Доступны к заказу любые контакты, размещенные в объявлениях на Avito и IRR в период начиная с января 2013 по тот момент, когда Вы читаете это объявление.



Занимаетесь ли Вы sms рассылками давно, или только начали собирать базу и готовиться к первой своей рассылке, Вы можете купить базу, сделав по ней рассылку через считанные часы/дни и получить первый результат, сэкономив месяцы на наработке своей базы. Весьма полезно для нового бизнеса или при осваивании новых видов рекламы, а так же, для пополнения имеющихся баз.



Важно: возможность сбора контактов за период с января 2013 г. по текущее время увеличивает общее количество контактов примерно в 4 раза по сравнению с количеством контактов, размещённых в данный момент на Avito или IRR.

По средним городам в сумме получается около 300-500 тыс. контактов. По маленьким городам получается в среднем 50-100 тыс. контактов.

Представьте, что если бы Вы захотели сделать смс рассылку по физлицам Вашего города, и обладали бы базой в 1/5-1/4 населения города.



Для Вас возможно делать выборки по следующим критериям:

1. Область.

2. Населённый пункт/город.

3. В крупных городах – станция метро

4. Пол м/ж

5. Принадлежность к определённому сотовому оператору.

6. Принадлежность мобильного номера к нужному региону обслуживания.

7. Рубрика

8. При повторном заказе базы, имеется возможность исключения уже имеющихся номеров, что бы не платить за дубли.



Из IRR возможно собирать только контакты, размещающие объявления по недвижимости.



Общее количество контактов, которые можно собрать за период с января 2013 г. по декабрь 2014 г. из Avito представлено в таблице, которую можете скачать по ссылке:

Avito.xlsx?dl=0

(зеркало)



Пример базы Avito представлен по ссылке:

https://yadi.sk/i/LI2wItwfdYpAG

Avito пример.xlsx?dl=0 (зеркало)



При заказе от 100 000 контактов действуют скидки.

При постоянном долговременном сотрудничестве действуют скидки.

Перед заказом я сообщаю Вам количество контактов и стоимость.

Цена выборки зависит от количества критериев и заказываемого объёма.

В среднем цена: 60-80 рублей за 1000 контактов.

Минимальный заказ: 800 р.



На форуме бываю очень редко.

Для оперативной связи пишите сразу на мои контакты.

----------------------------------------------------------------------------

По-прежнему предлагаю:

1. SMS рассылки любого объёма

2. Email рассылки любого объёма

3. Сбор и продажа любых баз email

4. Продажа баз мобильных номеров для SMS рассылок

5. Продажа баз Avito.

6. Продажа баз директоров и руководителей.

7. Продажа баз 2гис (2gis), продажа баз Яндекс Карты, продажа баз юрлиц

8. Продажа баз интернет магазинов, подписных сервисов, магазинов.

9. Продажа парсеров (Яндекс Карты, 2Гис, RUZAKAZ.COM и др.). Разработка на заказ.

10. Сдача в аренду SMTP серверов для рассылок

11. Продажа баз форекс трейдеров.

12. Продажа датинг баз (базы сайтов знакомств).

13. Продажа программного обеспечения для рассылок email. Учебные материалы

14. Базы казино, сайтов знакомств и многие другие по всей Европе и США.



Гарантии: отзывы на форумах (Nulled и др.), Webmoney BL >280, персональный аттестат, гарант.



-------------------------------------------------------------------------------

Все мои товары и услуги перечислены тут:

СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ РЕГУЛЯРНО. ЗАХОДИТЕ ЧИТАЙТЕ!

Прочитать

Прочитать (зеркало)

Всегда держитесь своего курса!)

Простые Решения (shOrtle)



Контакты:

(если не отвечаю по какому либо контакту, или не доходят сообщения, напишите пожалуйста на другой):

email:

email:

email:



ICQ 8889821 (основной)

ICQ 7777969

ICQ 1500353



Skype: prostie.resheniya

(если видите два варианта в поиске, мой тот, где написано shOrtle) Любые выборки контактов из Avito и IRR.Базы Avito. Базы IRR. Базы мобильных номеров.Предлагаю актуальные базы мобильных и выборки из Avito и IRR.Доступны к заказу любые контакты, размещенные в объявлениях на Avito и IRR в период начиная с января 2013 по тот момент, когда Вы читаете это объявление.Занимаетесь ли Вы sms рассылками давно, или только начали собирать базу и готовиться к первой своей рассылке, Вы можете купить базу, сделав по ней рассылку через считанные часы/дни и получить первый результат, сэкономив месяцы на наработке своей базы. Весьма полезно для нового бизнеса или при осваивании новых видов рекламы, а так же, для пополнения имеющихся баз.Важно: возможность сбора контактов за период с января 2013 г. по текущее время увеличивает общее количество контактов примерно в 4 раза по сравнению с количеством контактов, размещённых в данный момент на Avito или IRR.По средним городам в сумме получается около 300-500 тыс. контактов. По маленьким городам получается в среднем 50-100 тыс. контактов.Представьте, что если бы Вы захотели сделать смс рассылку по физлицам Вашего города, и обладали бы базой в 1/5-1/4 населения города.Для Вас возможно делать выборки по следующим критериям:1. Область.2. Населённый пункт/город.3. В крупных городах – станция метро4. Пол м/ж5. Принадлежность к определённому сотовому оператору.6. Принадлежность мобильного номера к нужному региону обслуживания.7. Рубрика8. При повторном заказе базы, имеется возможность исключения уже имеющихся номеров, что бы не платить за дубли.Из IRR возможно собирать только контакты, размещающие объявления по недвижимости.Общее количество контактов, которые можно собрать за период с января 2013 г. по декабрь 2014 г. из Avito представлено в таблице, которую можете скачать по ссылке: https://www.dropbox.com/s/j0zi377nqamf4ej/stat Avito.xlsx?dl=0 https://yadi.sk/i/URwcEXrydYozK (зеркало)Пример базы Avito представлен по ссылке: https://www.dropbox.com/s/4tn70ynmvypegd5/Москва Avito пример.xlsx?dl=0 (зеркало)При заказе от 100 000 контактов действуют скидки.При постоянном долговременном сотрудничестве действуют скидки.Перед заказом я сообщаю Вам количество контактов и стоимость.Цена выборки зависит от количества критериев и заказываемого объёма.В среднем цена: 60-80 рублей за 1000 контактов.Минимальный заказ: 800 р.На форуме бываю очень редко.Для оперативной связи пишите сразу на мои контакты.----------------------------------------------------------------------------По-прежнему предлагаю:1. SMS рассылки любого объёма2. Email рассылки любого объёма3. Сбор и продажа любых баз email4. Продажа баз мобильных номеров для SMS рассылок5. Продажа баз Avito.6. Продажа баз директоров и руководителей.7. Продажа баз 2гис (2gis), продажа баз Яндекс Карты, продажа баз юрлиц8. Продажа баз интернет магазинов, подписных сервисов, магазинов.9. Продажа парсеров (Яндекс Карты, 2Гис, RUZAKAZ.COM и др.). Разработка на заказ.10. Сдача в аренду SMTP серверов для рассылок11. Продажа баз форекс трейдеров.12. Продажа датинг баз (базы сайтов знакомств).13. Продажа программного обеспечения для рассылок email. Учебные материалы14. Базы казино, сайтов знакомств и многие другие по всей Европе и США.Гарантии: отзывы на форумах (Nulled и др.), Webmoney BL >280, персональный аттестат, гарант.-------------------------------------------------------------------------------Все мои товары и услуги перечислены тут:СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ РЕГУЛЯРНО. ЗАХОДИТЕ ЧИТАЙТЕ!Прочитать https://www.dropbox.com/s/3iobs164bxkon ... by_shOrtle july - 2016.doc?dl=0Прочитать (зеркало) http://yadi.sk/d/yod1Yne7GqX4Q Всегда держитесь своего курса!)Простые Решения (shOrtle)Контакты:(если не отвечаю по какому либо контакту, или не доходят сообщения, напишите пожалуйста на другой):email: prostie-resheniya@yandex.ru (основная почта)email: prostie-resheniya@hotmail.com email: prostie.resheniya.rus@gmail.com ICQ 8889821 (основной)ICQ 7777969ICQ 1500353Skype: prostie.resheniya(если видите два варианта в поиске, мой тот, где написано shOrtle) Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»