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shOrtle Гость RZN.info Сообщения: 3 Зарегистрирован: Сегодня, 18:57 Масовая email рассылка. Любые объёмы и страны Цитата Сообщение shOrtle » Сегодня, 20:53

Любые email рассылки в любых объёмах.



Массовая email рассылка писем по электронной почте по любым базам, Вашим или моим.

В наличии более 600 разных баз по РФ и СНГ и около 400 баз по Европе и США.

Имеются все известные тематики:

- физлица по всей РФ и СНГ, США, Европе.

- юрлица по всей РФ и СНГ

- датинг базы

- казино и геймблинг

- job базы

- социальные сети

- подписные сервисы, интернет магазины, форумы, тематические сообщества и многое другое.



В сумме есть порядка 80 млн контактов по РФ и около 130 млн контактов по США и Европе.



Если рассылка идёт по Вашим базам, по окончании рассылки Ваша база будет стёрта. Я их не коплю и не продаю. Для этого у меня достаточно своих баз.



С моим сервисом Вы можете быть уверены, что Ваши письма попадут в инбокс.

Для рассылок используются разные технологии: вебмайлер, хотмайлер, SMTP серверы, релеи и в некоторых случаях ботнет.



Рассылаю любые тематики, кроме СР и прочей аморальной дряни.



Особенности моих расылок:



Процент попадания в папку "Входящие" по русским база примерно 90 %!!!

Процент попадания в папку "Входящие" по европейским базам примерно 80 %!!!

Это очень высокий процент.

Откуда это известно: из 5 летнего опыта рассылок, из сотен эталонных рассылок, из отчётов по отслеживанию рассылок.

Недоставленный процент сообщений досылаю сразу при рассылке. В итоге Вы получаете 100 % заказанного объёма.



По окончании рассылки предоставляется подробный отчёт, включающий в себя:

а) Сколько писем было открыто адресатами, и с каких электронных ящиков.

б) Сколько было переходов по ссылкам, если ссылки были в письме.

в) Динамика открытия писем и перехода по ссылкам за период времени.



Примеры, на основе реального отчёта, можете скачать здесь:







Приятная стоимость почтовых рассылок:

Рассылка по России и СНГ:

Минимальный объём рассылки – 100 000 писем / 6000 р.

Любые объёмы до 100 000 писем – 6000 р.

При заказе 300 000 контактов цена рассылки 4000 р за каждые 100 000 писем.

1 млн писем – 35 000 р.

2 млн и выше писем – по 30 000 р за каждый миллион.



Рассылка по Европе и США:

Так же, как и по РФ, только в два раза дороже.



Высокая скорость email рассылки:

Средняя скорость рассылки составляет 20-30 тыс писем в час.



Серьёзный опыт email рассылок позволяет качественно и быстро проводить почтовые рассылки так, что бы все письма попадали в папку «Входящие»

Я сам делаю рандомизацию письма, сам делаю редиректы под ссылки.

Все услуги входят в стоимость.

От Вас потребуется: 1 письмо, 10 тем письма, 10 имён отправителей.

Рекомендации по составлению письма сообщу при заказе.

Есть возможность разработки профессионального шаблона и высококачественного продающего письма. Оплачивается по желанию отдельно. Цена от 5000 до 13000 р.



Заказы на рассылки я беру за 2 дня до даты рассылки, так как есть очередь из ранее оплаченных заявок.



Совокупность всех вышеперечисленных пунктов позволяет Вам серьёзно сэкономить время, нервы, репутацию, застраховать себя от ошибок и казусов и получить нормальную качественную email рассылку по хорошей цене.



Оплата принимается всем чем платится.

За % не работаю. У меня есть более 40 своих услуг и предложений, которые я рекламирую сам для себя в свободное время.

На любые вопросы отвечу по моим контактам внизу сообщения.

На форуме нахожусь редко. Просьба писать сразу по контактам.



На форуме бываю очень редко.

Для оперативной связи пишите сразу на мои контакты.

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По-прежнему предлагаю:

1. SMS рассылки любого объёма

2. Email рассылки любого объёма

3. Сбор и продажа любых баз email

4. Продажа баз мобильных номеров для SMS рассылок

5. Продажа баз Avito.

6. Продажа баз директоров и руководителей.

7. Продажа баз 2гис (2gis), продажа баз Яндекс Карты, продажа баз юрлиц

8. Продажа баз интернет магазинов, подписных сервисов, магазинов.

9. Продажа парсеров (Яндекс Карты, 2Гис, RUZAKAZ.COM и др.). Разработка на заказ.

10. Сдача в аренду SMTP серверов для рассылок

11. Продажа баз форекс трейдеров.

12. Продажа датинг баз (базы сайтов знакомств).

13. Продажа программного обеспечения для рассылок email. Учебные материалы

14. Базы казино, сайтов знакомств и многие другие по всей Европе и США.



Гарантии: отзывы на форумах (Nulled и др.), Webmoney BL >280, персональный аттестат, гарант.



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Все мои товары и услуги перечислены тут:

СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ РЕГУЛЯРНО. ЗАХОДИТЕ ЧИТАЙТЕ!

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Всегда держитесь своего курса!)

Простые Решения (shOrtle)



Контакты:

(если не отвечаю по какому либо контакту, или не доходят сообщения, напишите пожалуйста на другой):

email:

email:

email:



ICQ 8889821 (основной)

ICQ 7777969

ICQ 1500353



Skype: prostie.resheniya

(если видите два варианта в поиске, мой тот, где написано shOrtle) Обновление сервиса email рассылок.Любые email рассылки в любых объёмах.Массовая email рассылка писем по электронной почте по любым базам, Вашим или моим.В наличии более 600 разных баз по РФ и СНГ и около 400 баз по Европе и США.Имеются все известные тематики:- физлица по всей РФ и СНГ, США, Европе.- юрлица по всей РФ и СНГ- датинг базы- казино и геймблинг- job базы- социальные сети- подписные сервисы, интернет магазины, форумы, тематические сообщества и многое другое.В сумме есть порядка 80 млн контактов по РФ и около 130 млн контактов по США и Европе.Если рассылка идёт по Вашим базам, по окончании рассылки Ваша база будет стёрта. Я их не коплю и не продаю. Для этого у меня достаточно своих баз.С моим сервисом Вы можете быть уверены, что Ваши письма попадут в инбокс.Для рассылок используются разные технологии: вебмайлер, хотмайлер, SMTP серверы, релеи и в некоторых случаях ботнет.Рассылаю любые тематики, кроме СР и прочей аморальной дряни.Особенности моих расылок:Процент попадания в папку "Входящие" по русским база примерно 90 %!!!Процент попадания в папку "Входящие" по европейским базам примерно 80 %!!!Это очень высокий процент.Откуда это известно: из 5 летнего опыта рассылок, из сотен эталонных рассылок, из отчётов по отслеживанию рассылок.Недоставленный процент сообщений досылаю сразу при рассылке. В итоге Вы получаете 100 % заказанного объёма.По окончании рассылки предоставляется подробный отчёт, включающий в себя:а) Сколько писем было открыто адресатами, и с каких электронных ящиков.б) Сколько было переходов по ссылкам, если ссылки были в письме.в) Динамика открытия писем и перехода по ссылкам за период времени.Примеры, на основе реального отчёта, можете скачать здесь: https://yadi.sk/d/XMzf7uAsejw9x Пример 1 http://yadi.sk/d/mzRLFeaaBq7N8 Пример 2Приятная стоимость почтовых рассылок:Рассылка по России и СНГ:Минимальный объём рассылки – 100 000 писем / 6000 р.Любые объёмы до 100 000 писем – 6000 р.При заказе 300 000 контактов цена рассылки 4000 р за каждые 100 000 писем.1 млн писем – 35 000 р.2 млн и выше писем – по 30 000 р за каждый миллион.Рассылка по Европе и США:Так же, как и по РФ, только в два раза дороже.Высокая скорость email рассылки:Средняя скорость рассылки составляет 20-30 тыс писем в час.Серьёзный опыт email рассылок позволяет качественно и быстро проводить почтовые рассылки так, что бы все письма попадали в папку «Входящие»Я сам делаю рандомизацию письма, сам делаю редиректы под ссылки.Все услуги входят в стоимость.От Вас потребуется: 1 письмо, 10 тем письма, 10 имён отправителей.Рекомендации по составлению письма сообщу при заказе.Есть возможность разработки профессионального шаблона и высококачественного продающего письма. Оплачивается по желанию отдельно. Цена от 5000 до 13000 р.Заказы на рассылки я беру за 2 дня до даты рассылки, так как есть очередь из ранее оплаченных заявок.Совокупность всех вышеперечисленных пунктов позволяет Вам серьёзно сэкономить время, нервы, репутацию, застраховать себя от ошибок и казусов и получить нормальную качественную email рассылку по хорошей цене.Оплата принимается всем чем платится.За % не работаю. У меня есть более 40 своих услуг и предложений, которые я рекламирую сам для себя в свободное время.На любые вопросы отвечу по моим контактам внизу сообщения.На форуме нахожусь редко. Просьба писать сразу по контактам.На форуме бываю очень редко.Для оперативной связи пишите сразу на мои контакты.----------------------------------------------------------------------------По-прежнему предлагаю:1. SMS рассылки любого объёма2. Email рассылки любого объёма3. Сбор и продажа любых баз email4. Продажа баз мобильных номеров для SMS рассылок5. Продажа баз Avito.6. Продажа баз директоров и руководителей.7. Продажа баз 2гис (2gis), продажа баз Яндекс Карты, продажа баз юрлиц8. Продажа баз интернет магазинов, подписных сервисов, магазинов.9. Продажа парсеров (Яндекс Карты, 2Гис, RUZAKAZ.COM и др.). Разработка на заказ.10. Сдача в аренду SMTP серверов для рассылок11. Продажа баз форекс трейдеров.12. Продажа датинг баз (базы сайтов знакомств).13. Продажа программного обеспечения для рассылок email. Учебные материалы14. Базы казино, сайтов знакомств и многие другие по всей Европе и США.Гарантии: отзывы на форумах (Nulled и др.), Webmoney BL >280, персональный аттестат, гарант.-------------------------------------------------------------------------------Все мои товары и услуги перечислены тут:СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ РЕГУЛЯРНО. ЗАХОДИТЕ ЧИТАЙТЕ!Прочитать https://www.dropbox.com/s/3iobs164bxkon ... by_shOrtle july - 2016.doc?dl=0Прочитать (зеркало) http://yadi.sk/d/yod1Yne7GqX4Q Всегда держитесь своего курса!)Простые Решения (shOrtle)Контакты:(если не отвечаю по какому либо контакту, или не доходят сообщения, напишите пожалуйста на другой):email: prostie-resheniya@yandex.ru (основная почта)email: prostie-resheniya@hotmail.com email: prostie.resheniya.rus@gmail.com ICQ 8889821 (основной)ICQ 7777969ICQ 1500353Skype: prostie.resheniya(если видите два варианта в поиске, мой тот, где написано shOrtle) Вернуться к началу

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