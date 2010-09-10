Душ.кабина или ванная?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Душ.кабина или ванная?
Поделитесь впечатлениями у кого что установлено в ванной комнате.Не знаю чему отдать предпочтение(
Re: Душ.кабина или ванная?
Мне в ванной нравится лежать. Душ кабины не признаю)
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